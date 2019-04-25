台新融資租賃(中國)營運佳 銀行團力挺1億美元聯貸

2019-04-25 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新金控旗下的台新融資租賃(中國)公司營運動能強勁，為支應展業資金需求，繼去(2018)年7月在大陸獲銀行團支持取得人民幣3.5億元的聯貸額度後，25日於台北西華飯店再與銀行團完成1億美元的聯貸簽約。

今日進行簽約的聯貸案是由永豐銀行統籌主辦，合約由台新融資租賃(中國)公司董事長陳力雄與永豐銀行資深副總經理莊建發共同簽訂。

陳力雄表示，本次聯貸案除永豐銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行外，另由台灣企銀、元大銀行擔任共同主辦銀行，參貸銀行則由上海儲蓄銀行、板信銀行、台中銀行及凱基銀行組成。

原預計籌募聯貸金額為8,000萬美元，因參貸踴躍，超額認購58%達1.26億美元，經通盤考量最終以1億美元進行簽約。

陳力雄特別感謝銀行團對台新融資租賃(中國)的肯定，對公司未來發展充滿信心。

台新融資租賃(中國)在大陸設有21個據點，主要承做設備融資租賃及汽車融資租賃業務，設備融資租賃業務以新機器設備直接租賃為主，汽車租賃除新車外，也承做中古車標的。

該公司在大陸深耕八年，已布建強大業務網路，有完善資產管理制度，去(2018)年創下成立以來最好的績效，全年稅前盈餘達人民幣4,830萬元，較前一年度大幅成長68%。