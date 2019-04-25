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法巴推貸款保險 身故返還所繳保費

2019-04-25 15:36經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

為協助消費者個人圓夢與財務規畫，法國巴黎人壽25日表示，推出貸款保險「愛傳家」保險計畫，提供個人客製化且可強化財務風險缺口的保險商品。

法國巴黎人壽表示，貸款保險乃是指消費者向銀行申請貸款時所購買的保險，主要在補強消費者貸款上的風險缺口，降低因意外事故而導致的個人風險。

法國巴黎人壽透過市場調查，了解青年創業、高薪白領、中小企業或家族事業主等各行各業內心深層擔憂，將客戶體驗旅程的概念，導入保險商品設計流程，提供愛傳家保險計畫，讓消費者在人生規畫同時補足貸款上的風險，也給家人一份愛的保障。

愛傳家保險計畫具有四大特色：

一、保費有去有回，滿足資金需求：被保險人若身故或完全失能時，除了給付身故或完全失能保險金以外，還會返還所繳保費，讓保費有去有回。

二、意外醫療保障範圍廣，減輕經濟壓力、無後顧之憂：常見的重大燒燙傷事故，可提供保險金額40%保險金。

意外事故的醫療保障範圍更廣，可減輕龐大醫藥費帶來的經濟壓力與負擔。若因搭乘大眾運輸工具而發生意外不幸身故時，再給付保險金額的一倍。

20到55歲的免體檢額度，最高可達1,000萬元，讓保障更全面。

三、貸款有依靠，成就個人夢想與財務規畫：轉移貸款時可能發生的意外事故風險，讓財務體質更加健全。

四、資產有保障，留愛不留債：不讓債務拖累家人，穩定家庭經濟來源，確保生活品質。

愛傳家保險計畫分成平準型、遞減型兩種，平準型的貸款保險，係指保額維持固定保險金額；遞減型的保額則會隨貸款餘額減少而降低。

因平準型提供較多的保障，保費高於遞減型，消費者可依自身財務規畫，選擇適合自己的類型。

保險金保費巴黎

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