元大提供多元報稅優惠 刷卡分期享優惠利率

2019-04-25 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



報稅季即將登場，元大金控旗下子公司提供廣大客戶多元化金融服務。元大銀行為降低卡友負擔，刷卡繳交綜所稅，不限金額免付手續費，另外還享有分期優惠利率。

根據財政部統計，2018年使用金融憑證網路申報綜所稅件數約12萬件，其中元大證券蟬聯同業之冠，約每四位憑證報稅投資人就有一位使用元大證券的憑證，ｅ化服務廣受投資人好評。

而今年綜所稅制變動，包括四項扣除額調高、基本生活費差額、股利所得課稅新制、健保費扣除規定放寬、最高稅率從45%調降為40%等五大變革首次上路，元大人壽也提醒民眾，可開始檢視自身與家人的保險費用，查看是否適合選擇列舉扣除額，包括人身保險、健康保險、勞工保險、軍公教保險、國民年金保險之保險費都可列舉扣除；但要注意的是，車險、住宅火險、投資型保單連結投資標的或專設帳簿部分，都不得列舉扣除，即早著手準備，方能稅税平安。

目前繳稅方式越來越多元簡便，針對刷卡繳稅族，元大銀行提供刷卡繳交綜所稅不限金額免手續費優惠，綜所稅單筆刷卡金額滿1,000元以上，還可享有三期分期1.88%、六期分期3.88%優惠利率。