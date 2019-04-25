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確定了！ 長榮空服員5月13日啟動罷工投票

新型態保險購物車 買保險像逛網路商城

2019-04-25 09:52經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

網路投保在台灣已推廣數年，根據保險業者觀察，網路投保客戶偏好依據自身生活型態選擇組合商品，有鑒於網路投保客戶具有DIY組合商品特性，保險公司推出「保險購物車」功能，以「 DIY商品組合」供客戶自行組合所需商品。

英國保誠人壽今年積極開發新模組「生活中看見風險」，讓客戶在線上輸入個人生活型態及習慣，透過大數據統計預測慢性疾病之潛在風險機率，進而選購適合的健康險，因此推出「e保庇健康險」，結合最新推出的智能健康模組「生活中看見風險」，透過健康大數據分析，讓客戶了解潛在的健康風險後，選擇所需之保險商品。

保誠人壽表示，「保險購物車」類似電商購物功能，以客戶熟悉的線上購物概念出發，客戶可以以自身生活型態及興趣自由選組主附約保險商品。例如，具有高度健康意識的上班族，雖然平日搭乘大眾運輸系統代步上下班，但在周末喜歡騎腳踏車健身運動，過往可能在購買標準化商品時，並不會買到符合自己生活模式的險種，這些客戶於網路上選擇「保誠人壽e保庇健康保險 」 ，可搭配「嗶嗶守護意外傷害保險附約」，在使用水上、陸地、空中大眾運輸系統的保障加倍，再搭選「卡達安心意外傷害保險附約」，在騎腳踏車時便可依保單條款而享有雙重高保障。

保險電商

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