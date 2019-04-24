顧立雄盯上台新金董娘 台新金與新光金要合併了嗎？

台新金控董事長吳東亮夫人彭雪芬（右二）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台新金董事長吳東亮夫人彭雪芬未辭新光金法人董事職務，近來又接任吳家投資的四家公司董事長 ，其中新勝公司持有新光金三席董事，二家金控因為家族之間持股盤根錯節，恐違反「金金分離」原則，金管會已要求台新、新光金針對如何防止利益衝突、營業秘密外洩，儘快提出改善方案。

金融圈今天傳出彭雪芬上月接手新勝、王田毛紡、永光、允德公司董事長，這四家公司先前分別由吳火獅、洪文棟等擔任董事長，且都持有新光金股票，彭雪芬本來就以進賢公司法人董事代表名義擔任新光金董事，如今彭雪芬擔任另四家持有新光金股票的家族公司董座，對新光金影響力大增，再引發市場關注新光金與台新金合併議題。

金管會主委顧立雄24日參加立法院財委會時表示，就金管會立場，若有利金融整併都樂觀其成，但目前為止，兩家金控都沒向金管會報告合併事宜。

彭雪芬遲未辭新光金董事，顧立雄說，他會要求先落實金金分離，「現在就要他們提改善方案」，即彭雪芬應以較高標準，不要再出任新光金董事；另外，大股東新光三越、王田毛紡是否不要同時出任新光、台新兩家金控董事，或儘可能不派家族成員進入董事會，以保持兩家金控業務獨立發展。

銀行局長邱淑貞會後表示，新光金及台新金家族持股複雜，且家族投資公司或企業同時持有新光金及台新金股份，讓金金不分離及利益衝突問題更明顯，且因股權結構與董事相互兼任等問題，讓新光金與台新金業務無法獨立發展，也不能保有各自營業機密。

邱淑貞表示，將同時發函新光金與台新金，要求解決現有問題，至少須保持各自營業機密。台新金與新光金都已了解金管會顧慮的問題及政策方向，金管會列出法規希望達成的目標及關切點，再發函給二家公司，要求依規逐一檢視及解決。

【記者陳怡慈╱台北報導】台新金董事長吳東亮夫人彭雪芬擔任新光金董事的問題，台新金發言人暨總經理林維俊24日表示，這是大股東個人的事情，跟台新金經營業務無關，無法任何評論。

金融界人士則指出，台新金還沒有收到金管會來函，收到文後就會遵照主管機關指示辦理，彭雪芬會辭掉進賢投資在新光金的法人董事代表，另外改派他人。新的法人董事代表，不會是吳東亮的兒子或媳婦。

至於台新金與新光金合併之事，林維俊表示，純屬媒體臆測，一切要以重大訊息公告為準，沒有公告就是沒有。

金融界人士則指出，合併的事情，討論、討論是可以，真要推動，阻礙不小，光是「誰比較適合當董事長」，在吳家與其友好家族之間，可能就是個見仁見智、沒完沒了的問題。