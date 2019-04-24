微軟與好險網合作 推出「保險機器人」

2019-04-24 20:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



台灣微軟與保險業新聞資訊網站「好險網」合作，推出專屬保險業務員的「保險機器人」，透過高度開放、彈性的Microsoft Azure雲端技術支援服務，並結合人工智慧與大數據分析，打造出「數位頭貼」、「智能秘書」、「數據精靈」三大功能，協助保險業者以全新模式取得競爭優勢，這款「保險機器人」更獲得智慧財產局發明暨新型專利，將為保險科技（InsurTech）產業開創嶄新的應用服務。

貝恩策略顧問公司（Bain Consulting Group）的報告中指出：「經由數位化轉型，保險公司在未來五年內有機會降低高達29%的總成本。」隨著保險科技（InsurTech）的浪潮來襲，傳統保險業者紛紛進行數位轉型並發展線上投保、視訊理賠、互動式保單等創新產品及服務，大大顛覆保險產業從產品、銷售通路、核保、理賠到後台作業的傳統價值鏈。

由台灣微軟與好險網共同設計的「保險機器人」，即為金融與科技結合的創新案例，相較於其他保險業者是以一般消費者為目標客群，好險網的「保險機器人」是專為保險業務員所設計，能為業務員提高效率、發掘潛在客戶並提供現有客戶專業服務。

台灣微軟企業服務事業群總經理田雷表示，智慧保險作為保險業未來數位轉型的策略核心，『保險機器人』即採用Microsoft Azure雲端技術支援服務，結合人工智慧及大數據分析，為保戶提供智慧保險顧問服務。透過將多項功能應用導入實體和虛擬通路，相信『保險機器人』將能提供使用者全方位、即時的顧客體驗，並降低保險業者的成本、增加服務效率。