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微軟與好險網合作 推出「保險機器人」

2019-04-24 20:04經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

台灣微軟保險業新聞資訊網站「好險網」合作，推出專屬保險業務員的「保險機器人」，透過高度開放、彈性的Microsoft Azure雲端技術支援服務，並結合人工智慧與大數據分析，打造出「數位頭貼」、「智能秘書」、「數據精靈」三大功能，協助保險業者以全新模式取得競爭優勢，這款「保險機器人」更獲得智慧財產局發明暨新型專利，將為保險科技（InsurTech）產業開創嶄新的應用服務。

貝恩策略顧問公司（Bain Consulting Group）的報告中指出：「經由數位化轉型，保險公司在未來五年內有機會降低高達29%的總成本。」隨著保險科技（InsurTech）的浪潮來襲，傳統保險業者紛紛進行數位轉型並發展線上投保、視訊理賠、互動式保單等創新產品及服務，大大顛覆保險產業從產品、銷售通路、核保、理賠到後台作業的傳統價值鏈。

由台灣微軟與好險網共同設計的「保險機器人」，即為金融與科技結合的創新案例，相較於其他保險業者是以一般消費者為目標客群，好險網的「保險機器人」是專為保險業務員所設計，能為業務員提高效率、發掘潛在客戶並提供現有客戶專業服務。

台灣微軟企業服務事業群總經理田雷表示，智慧保險作為保險業未來數位轉型的策略核心，『保險機器人』即採用Microsoft Azure雲端技術支援服務，結合人工智慧及大數據分析，為保戶提供智慧保險顧問服務。透過將多項功能應用導入實體和虛擬通路，相信『保險機器人』將能提供使用者全方位、即時的顧客體驗，並降低保險業者的成本、增加服務效率。

微軟此次與好險網的合作，就是希望藉由整合保險專業及數位科技，協助傳統保險產業實現數位轉型，共同推動保險產業的創新發展。

台灣微軟與好險網聯手推出「保險機器人」。左起為資策會服創所金融科技創新組組長羅至...
台灣微軟與好險網聯手推出「保險機器人」。左起為資策會服創所金融科技創新組組長羅至善、併購與私募股權協會創會理事長黃齊元、好險網董事長劉先覺、台灣微軟企業服務事業群總經理田雷、政治大學副校長王儷玲、保發中心董事長桂先農。微軟/提供
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保險機器人微軟

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