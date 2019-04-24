環華證金讓與併入元大證金 須提環華股東會討論

2019-04-24 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



開發金控（2883）旗下環華證金擬以新台幣1,500萬元為價格，將主要業務包含融資融券、轉融通，以及有價證券擔保放款業務等營業讓與元大金控（2885）旗下元大證金，且預計於5月29日提請環華證金股東會公決，待股東會通過後須於目的事業主管機關及公平交易委員會核准後，此一讓與合併案才正式生效。

據悉，開發金控透過凱基證券間接持有環華證金21.99%股權，近幾年環華證金仍保持盈餘狀態；環華證金決定將主要業務營業讓與元大證金，原因主要是考量市場規模不夠大，傳統融資融券業務因代理證券商陸續被合併或改為自辦融資融券而萎縮。