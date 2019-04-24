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元大證金合併環華證金 證金公司元大獨佔

2019-04-24 18:56經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

圖為元大金控大樓。 聯合報系資料照片
圖為元大金控大樓。 聯合報系資料照片
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元大金控（2885）旗下元大證金將合併開發金控（2883）旗下環華證金，等於宣告證金公司市場由元大獨霸，開發金與元大金將於24日同步召開重大訊息記者會說明。

過去四大證金時期，環華證金居市場第二大，最大即為元大證金前身復華證金，其他兩家證金公司安泰與富邦證金陸續被併，環華證金輾轉併入開發金子公司凱基證券旗下，但是因為整體證金市場在證券商陸續合併、家數減少下，以及大型券商幾乎都是自辦融資券業務，使得證金公司業務日漸限縮，開發金於是決定將環華證金讓與併入元大證金。

元大金控開發金控凱基證

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