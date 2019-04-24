影／ATM進化！VTM、STM開戶更輕鬆

2019-04-24 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



一般民眾到銀行開戶時，不但要填寫許多份的文件，而且同樣的基本資料要寫上好多遍，光是簽名就要簽上10來個，開戶流程耗時動輒超過1小時。加上現有洗錢防制的規範更為嚴謹，開戶的程序也更加繁瑣。

為解決民眾的痛點，國內金融業者積極發展金融科技應用服務，不僅自動櫃員機（ATM）可無卡提款、用「指靜脈」、「刷臉」、「掌靜脈」來辨識身分，多家銀行推出遠程視訊櫃員機（VTM）開戶服務，透過視訊來提供24小時的服務，如辦理信用卡、個人貸款、預約開戶等。

全台第一家導入VTM的銀行是第一銀行，華南銀行、玉山銀行等銀行都陸續跟進，創新服務打破了傳統銀行櫃檯服務模式，VTM的概念就是Video加上ATM，有別於傳統ATM只能單向操作，民眾透過螢幕與遠端銀行員雙向溝通，機器可自動列印申辦文件，掃描證件等，讓預約開戶、申辦信用卡、舊貸戶對保、財富管理KYC（認識你的客戶）等，不用擔心臨櫃的人潮，也不用再趕下午三點半，半夜也能預約開戶或申請信用卡。

有些民眾對數位化接受度較低，不習慣對著VTM操作，因此，兆豐銀行自行開發出智慧櫃員機STM（SmartTeller Machine），用更低的成本、更小的空間，但一樣達到縮短開戶時間的效果，讓開戶變的很簡單。

兆豐銀行數位金融處處長許繡鶴表示，使用STM開戶，KYC程序一道未減，但透過電腦整合所有步驟，客戶全程只要簽署一份STM開戶申請書就完成。實測結果，STM最快11分鐘、最慢20分鐘內可完成開戶。