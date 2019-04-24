禮券定型化契約出爐！ 消保處：最快二個月後上路實施

2019-04-24 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消保處今（24）日核定「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項草案」，明訂消費者申請換（補）發禮券，發行人如需收取費用，紙券每次不得超過新台幣50元，以磁條卡、晶片卡發行者，每張不得超過100元。若消費者欲退還禮券，企業經營者得收取手續費，但其費用不得逾返還金額3%。若 因不可歸責於消費者的事由退還禮券者，企業經營者則不得收取手續費，相關規定預計最快二個月後上路實施。

消保處指出，為提供消費者購買禮券更完善的保障，這次特別針對經常引發消費爭議與糾紛的退還禮券機制，予以明確規範。

首先針對履約保障機制部分，消保處表示，此次明確規定發行人應依「經金融機構提供足額履約保證」、「於金融機構開立信託專戶專款專用」、「經金融機構或電子支付機構提供價金保管服務」、「與同業同級公司為相互連帶擔保」或其他經主管機關許可之方式之一，提供履約保障。

消保處表示，此次除了明確規範消費者申請換（補）發禮券，發行人如需收取費用的上限外，也規定 禮券應記載消費者要求退還禮券的程序及返還金額。且 消費者退還禮券，企業經營者得收取手續費，其費用不得逾返還金額3%。若 因不可歸責於消費者之事由退還禮券者，企業經營者不得收取手續費。

此外， 禮券如有毀損或變形，而其重要內容（含主、副券）仍可辨認者，消費者得請求交付商品（服務）或申請換發。若禮券為記名式者，如發生遺失、被竊或滅失等情事，亦得申請補發。

同時，也規定未來 禮券也不得記載使用期限、未使用完的禮券餘額不得消費、較現金消費不利的情形、另行加收其他費用或其他不合理的使用限制。且發行人以第三方為實際商品（服務）的提供者時，不得記載消費者與實際商品（服務）提供者發生消費爭議時，免除發行人責任。