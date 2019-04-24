彭雪芬遲遲不辭新光金董事 顧立雄要求限時改善

2019-04-24 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



素有最美董娘之稱的台新金控董事長吳東亮夫人彭雪芬接下新光家族四控股公司董座，被指「代夫出征」為新光金、台新金重啟合併之路預估準備。今日金管會主委顧立雄在立法院財經委員會被問到對二家金控合併的看法，他表示樂見其成，但是對於彭雪芬遲遲不辭新光金董事有違新版金金分離法規，他表示將要求彭雪芬「限時改善」。

目前沒有掌握訊息，都沒有跟金管會報告，未來二家若要合併？他說任何整併有益於整體金融業，金管會政策方向上是樂見其成。正式法規適用是在七月上路，但金管會現在有特別注意到這點，「現在就要求他們要提出限時改善方案」。

金管會去年5月中旬頒布新的金金分離的遊戲規則擴及「同一人」甚至「同一人同一關係人」，彭雪芬就將踩到金金分離紅線，當時彭雪芬也透過台新金表示，將依新法令辭去新光金董事職務，但將近一年過去了，彭雪芬遲遲未辭董事。銀行局局長邱淑貞表示，依新規定七月一號以後新選任董事是一定不可以，之前是做到任期屆滿。但是公司若願意用比較高的標準去調整，對公司治理也是很好。彭雪芬任新光金董事基本上是明顯已經違反，法規則是最低的要求，公司自己知道是這個情況。金管會將請他們說明儘速提出改善計畫。

新光集團創辦人吳火獅育有4子2女，4子為吳東進、吳東賢、吳東亮、吳東昇，老大吳東進與老三吳東亮各為新光金董事長、台新金董事長，10多年前金控成立初期，2人曾提議齊力合作、整併，但合併因故破局，之後卻演變成「兄弟登山，各自努力」。不過，近年來吳東進、吳東亮關係似有破冰，2兄弟還互訪對方尾牙。2014年左右吳東亮么子吳昕豪出任新光金董事，2016年改派吳東亮妻子彭雪芬任董事。

當時有意入主的寶佳集團抨擊此舉有違反金管會金金分離的原則，當時台新金發聲明表示，彭雪芬是以進賢投資代表人身分擔任新光金控董事，但台新金對進賢投資未有任何持股，因此進賢投資對新光金控法人董事身分，與台新金無關。符合當時法令規範，若將來法令對此有新的規範，當會配合調整辦理。

2018年5月開始金管會頒布金金分離新版措施，擴大金融機構董事「兼職」管制範圍，把控股逾三成的投資公司也納入管制，同時規定同一企業負責人「本人」不得同時在其他金融機構兼職，新法則擴大管制制範圍，從自然人擴充至法人及其關係人，一旦經主管機關認定為「關係人」則等同是「同一人」，禁止同時擔任不同金融機構董事，以免利益衝突。若彭雪芬今年7月之前還要續任新光金董事，就違反金金分離。