親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

教父斷腸歌：「毒蛇波斯科」的紐約黑手黨傳奇

「你們都靠大陸福利撐」 陸大媽亂闖櫃檯點餐還吐痰

彭雪芬遲遲不辭新光金董事 顧立雄要求限時改善

2019-04-24 11:19經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

素有最美董娘之稱的台新金控董事長吳東亮夫人彭雪芬接下新光家族四控股公司董座，被指「代夫出征」為新光金、台新金重啟合併之路預估準備。今日金管會主委顧立雄在立法院財經委員會被問到對二家金控合併的看法，他表示樂見其成，但是對於彭雪芬遲遲不辭新光金董事有違新版金金分離法規，他表示將要求彭雪芬「限時改善」。

目前沒有掌握訊息，都沒有跟金管會報告，未來二家若要合併？他說任何整併有益於整體金融業，金管會政策方向上是樂見其成。正式法規適用是在七月上路，但金管會現在有特別注意到這點，「現在就要求他們要提出限時改善方案」。

金管會去年5月中旬頒布新的金金分離的遊戲規則擴及「同一人」甚至「同一人同一關係人」，彭雪芬就將踩到金金分離紅線，當時彭雪芬也透過台新金表示，將依新法令辭去新光金董事職務，但將近一年過去了，彭雪芬遲遲未辭董事。銀行局局長邱淑貞表示，依新規定七月一號以後新選任董事是一定不可以，之前是做到任期屆滿。但是公司若願意用比較高的標準去調整，對公司治理也是很好。彭雪芬任新光金董事基本上是明顯已經違反，法規則是最低的要求，公司自己知道是這個情況。金管會將請他們說明儘速提出改善計畫。

新光集團創辦人吳火獅育有4子2女，4子為吳東進、吳東賢、吳東亮、吳東昇，老大吳東進與老三吳東亮各為新光金董事長、台新金董事長，10多年前金控成立初期，2人曾提議齊力合作、整併，但合併因故破局，之後卻演變成「兄弟登山，各自努力」。不過，近年來吳東進、吳東亮關係似有破冰，2兄弟還互訪對方尾牙。2014年左右吳東亮么子吳昕豪出任新光金董事，2016年改派吳東亮妻子彭雪芬任董事。

當時有意入主的寶佳集團抨擊此舉有違反金管會金金分離的原則，當時台新金發聲明表示，彭雪芬是以進賢投資代表人身分擔任新光金控董事，但台新金對進賢投資未有任何持股，因此進賢投資對新光金控法人董事身分，與台新金無關。符合當時法令規範，若將來法令對此有新的規範，當會配合調整辦理。

2018年5月開始金管會頒布金金分離新版措施，擴大金融機構董事「兼職」管制範圍，把控股逾三成的投資公司也納入管制，同時規定同一企業負責人「本人」不得同時在其他金融機構兼職，新法則擴大管制制範圍，從自然人擴充至法人及其關係人，一旦經主管機關認定為「關係人」則等同是「同一人」，禁止同時擔任不同金融機構董事，以免利益衝突。若彭雪芬今年7月之前還要續任新光金董事，就違反金金分離。

台新金控新光金控金管會

相關新聞

彭雪芬掌新光金家族控股公司 顧立雄：關注金金分離

2019-04-24 09:58

銀行新增房貸 八年最多

2019-04-24 00:51

海外血拚 可用電子支付了

2019-04-24 00:49

電支法規鬆綁下一步 顧立雄：打破電支電票界線

2019-04-24 10:52

台新銀攜手韓亞金融集團 推東北亞跨境支付

2019-04-24 06:05

房屋稅5月1日開徵 這種繳法最推薦

2019-04-24 06:00

標售長春大樓…三商壽獲利6.3億 6月入帳

2019-04-24 01:01

37億 泰安產險買長春大樓

2019-04-24 01:01

台銀 拚房貸重登市占二哥

2019-04-24 00:50

立委促地震險 強制投保

2019-04-24 00:49

證交所去年賺35億 股利3元

2019-04-24 00:49

壽險業 前三月匯損增加

2019-04-24 00:48

兆豐金配息1.7元 殖利率6%

2019-04-24 00:48

群益投信自清：決策合法

2019-04-24 00:48

台新銀攜韓亞 攻跨境支付

2019-04-24 00:48

南山四聲明 駁圖利傳聞

2019-04-24 00:47

出國可用電支 赴日Line Pay將率先適用

2019-04-24 00:11

南山人壽涉圖利？ 金管會今天約談南山3主管

2019-04-23 20:56

黑函滿天飛！金管會緊急召南山人壽三高層說明

2019-04-23 20:33

提升地震險投保率 立委擬納租稅優惠

2019-04-23 18:33

黑函爆南山人壽買債券ETF圖利 公司發四點聲明澄清

2019-04-23 18:09

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

證交所獎一千萬 鼓勵擬真平台下單

2019-04-23 14:42

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

小資族獲減稅紅包 兩大重點檢視保單

2019-04-23 12:59

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00
看更多

熱門文章

黑函滿天飛！金管會緊急召南山人壽三高層說明

2019-04-23 20:33

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

傳無預警裁員10人 華視：過程完全合法

2019-04-23 12:51

不必下載軟體 今年報稅直接上網搞定

2019-04-23 14:36

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

黑函爆南山人壽買債券ETF圖利 公司發四點聲明澄清

2019-04-23 18:09

雙利多 台積電市值挑戰7兆

2019-04-24 01:14

海外血拚 可用電子支付了

2019-04-24 00:49

銀行新增房貸 八年最多

2019-04-24 00:51

南山人壽涉圖利？ 金管會今天約談南山3主管

2019-04-23 20:56

三星折疊機 無限期延後上市

2019-04-24 01:12

房屋稅5月1日開徵 這種繳法最推薦

2019-04-24 06:00

中華電領軍 5G艦隊秀新品

2019-04-24 01:16

小北衝500店 規劃上市櫃

2019-04-24 01:09

小北百貨25週年慶 總座黃健瑭：將規劃股票上市櫃

2019-04-23 17:38

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

三商壽長春金融大樓 泰安產險奪標

2019-04-23 16:16

南山四聲明 駁圖利傳聞

2019-04-24 00:47

長榮空服員5月初啟動罷工投票 林佳龍回應了

2019-04-23 18:27

韓國瑜查慶富案 朱潤逢29日上任高雄銀行董事長添助力

2019-04-24 09:02

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

郭台銘要選總統 顧立雄關心誰是鴻海接班人

2019-04-24 09:20

名家觀點／AI效益大 從台塑集團經驗談起

2019-04-24 01:50

梅雨恐又遲到 經濟部：6月底前水情安啦

2019-04-23 13:53

台新銀攜手韓亞金融集團 推東北亞跨境支付

2019-04-24 06:05

大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28

每股192元 兆豐銀併購這家公司

2019-04-23 22:38

彭雪芬掌新光金家族控股公司 顧立雄：關注金金分離

2019-04-24 09:58

製造業衰退10.5% 七年最差

2019-04-24 01:17

一半機組退場？台電：中火攸關供電穩定 不宜貿然除役

2019-04-23 20:08

林岱樺：台電夏季電價吸足人民荷包 爽領4.5個月年終

2019-04-24 10:27

電子零組件最慘…3月製造業生產指數 連4黑

2019-04-24 00:36

日立公開收購永大 共砸74億元收購28%股權

2019-04-23 16:13

台廠8K面板技術僅次韓 未來有望接三星單

2019-04-24 08:48

無人店夯？賴淑芬：人的價值機器無法取代

2019-04-23 21:23

寶雅將成立「寶家」…五金百貨爭霸戰 開打

2019-04-24 01:08

兆豐金配息1.7元 殖利率6%

2019-04-24 00:48

中美晶持續投資 擴大半導體事業

2019-04-23 20:34

37億 泰安產險買長春大樓

2019-04-24 01:01

王品搶進上海灘 賣高檔牛排

2019-04-24 01:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top