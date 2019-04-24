韓國瑜查慶富案 朱潤逢29日上任高雄銀行董事長添助力

2019-04-24 09:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



高雄銀行（2836）新任董事長確定將由前台企銀（2834）董事長朱潤逢出任，高雄銀行預定29日召開董事會通過人事案，並辦理交接。由於高雄市議會已針對慶富案組成專責的調查小組，據了解，朱潤逢對於上任高雄銀董座後，配合議會釐清慶富案相關工作，也已做好心理準備。

高雄銀現任董事長張雲鵬則是將依照規劃，於25日至高雄市議會針對慶富案做專案報告後，隔天、26日即北上接任華南金（2880）與華南銀行董事長。

朱潤逢之前任台企銀董座，是當時民進黨以慶富案為由撤換的三位公股金融機構董事長之一，其中，前合庫金（5880）董事長廖燦昌日前回鍋公股圈出任第一金（2892）董事長，朱潤逢則是在高雄銀董座出缺之際，獲大股東高市府邀請接下高雄銀董事長。

台企銀之前是慶富聯貸案參貸銀行，朱潤逢對慶富案也有相當了解，對於高雄銀與慶富的往來，朱上任後也可進行掌控，有利於高雄銀在針對慶富案釐清相關融資往來狀況，可以不受董事長異動影響而順利接軌。

當初民進黨政府以慶富案為由，一口氣拉下三位公股金融機構董事長，公股金融圈本就多有不平，認為執政當局是為了換人而找理由，況且慶富案傳出詐貸，弊端癥結是在慶富得標，之後公股行庫參與聯貸，與國艦國造政策及國防部把關標案有很大關聯，結果出了事卻是拿聯貸銀行的董事長祭旗，是本末倒置、抓小放大。