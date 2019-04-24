台新銀攜手韓亞金融集團 推東北亞跨境支付

2019-04-24 06:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台新銀行宣布與韓國第一大韓亞金融集團旗下韓亞信用卡公司合作，共同合作開通「GLN (Global Loyalty Network，全球紅利點數聯盟) HANA MEMBERS」跨境支付，即日起1500萬名韓國HANA MEMBERS會員到臺灣旅遊時，只需出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成付款，台新銀行也成為韓亞金融集團「GLN HANA MEMBERS」跨境支付全球首家合作的金融業者。

臺灣入境觀光人數已連續四年挑戰千萬，韓國來臺觀光客更突破百萬人次，台新銀行積極推出相關的金融服務，為合作商戶創造更多商機，與韓亞金融集團攜手開通「GLN HANA MEMBERS」跨境支付，可為合作雙方公司、韓國來臺旅客、國內商戶各方皆帶來助益。

韓亞金融集團在英國研究機構Brand Finance公布的「2018年全球500大銀行品牌調查」排名第94名，近幾年積極致力數位轉型，是韓國發展最快速的金融集團。

台新銀行本次與韓亞金融集團合作，率先開通韓國人最愛的九份、十份商圈，及花蓮、墾丁夜市等臺灣知名景點，並與大潤發、全家便利商店、昇恆昌及新光三越等商戶合作，共同攜手創造支付生活圈，並以台新銀行為核心，協助韓國旅客在臺灣消費時衍生的匯兌、付款及與商戶清算等服務。

台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行早在2016年即與韓亞金融集團簽訂合作備忘錄；2017年9月台新銀行加入韓亞銀行所發起的GLN聯盟，成為創始會員，也是臺灣唯一代表。