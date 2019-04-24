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台新銀攜手韓亞金融集團 推東北亞跨境支付

2019-04-24 06:05聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台新銀行宣布與韓國第一大韓亞金融集團旗下韓亞信用卡公司合作，共同合作開通「GLN (Global Loyalty Network，全球紅利點數聯盟) HANA MEMBERS」跨境支付，即日起1500萬名韓國HANA MEMBERS會員到臺灣旅遊時，只需出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成付款，台新銀行也成為韓亞金融集團「GLN HANA MEMBERS」跨境支付全球首家合作的金融業者。

臺灣入境觀光人數已連續四年挑戰千萬，韓國來臺觀光客更突破百萬人次，台新銀行積極推出相關的金融服務，為合作商戶創造更多商機，與韓亞金融集團攜手開通「GLN HANA MEMBERS」跨境支付，可為合作雙方公司、韓國來臺旅客、國內商戶各方皆帶來助益。

韓亞金融集團在英國研究機構Brand Finance公布的「2018年全球500大銀行品牌調查」排名第94名，近幾年積極致力數位轉型，是韓國發展最快速的金融集團。

台新銀行本次與韓亞金融集團合作，率先開通韓國人最愛的九份、十份商圈，及花蓮、墾丁夜市等臺灣知名景點，並與大潤發、全家便利商店、昇恆昌及新光三越等商戶合作，共同攜手創造支付生活圈，並以台新銀行為核心，協助韓國旅客在臺灣消費時衍生的匯兌、付款及與商戶清算等服務。

台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行早在2016年即與韓亞金融集團簽訂合作備忘錄；2017年9月台新銀行加入韓亞銀行所發起的GLN聯盟，成為創始會員，也是臺灣唯一代表。

尚瑞強說明，除開通「GLN HANA MEMBERS」收款外，目前正積極規畫透過GLN平台，支援台新銀行卡得利CARDaily會員可以在韓國使用台新所推出的LETSPAY錢包支付，增進雙方旅客互訪時消費支付的便利性，並希望藉此得創造出臺韓雙方更多的交流；此外，GLN也將持續串聯中國大陸、日本、泰國、美國、加拿大、法國等多國家的銀行及零售商店，透過區塊鏈技術，提供台新銀行既有的14萬商戶更多跨國收款機會，及卡得利CARDaily會員更寬廣的支付場域。

即日起韓國民眾到臺灣旅遊時，出示HANA MEMBERS APP條碼，即可在台新...
即日起韓國民眾到臺灣旅遊時，出示HANA MEMBERS APP條碼，即可在台新銀行收單商戶掃碼完成付款，台新金控董事長吳東亮(右)與韓亞金融集團會長金正泰(左)在記者會現場體驗該便捷支付功能。圖／台新銀行提供
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台新銀攜韓亞金融集團推東北亞跨境支付，由台新金控董事長吳東亮(中)與韓亞金融集團...
台新銀攜韓亞金融集團推東北亞跨境支付，由台新金控董事長吳東亮(中)與韓亞金融集團會長金正泰(左二)共同主持開通儀式，並與韓亞銀行行長池聖圭(右二)、韓亞金融集團副社長兼韓亞銀行副行長韓準成(左一)及台新銀行總經理尚瑞強(右一)合影。圖／台新銀行提供
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