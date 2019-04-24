房屋稅5月1日開徵 這種繳法最推薦

2019-04-24 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部表示，108年期房屋稅將於5月1日開徵，繳款書自今年4月中旬起陸續寄送，繳納期限至同年5月31日止，如逾期繳納者，每逾2日（即108年6月3日起）加徵滯納金1%，請納稅義務人如期繳納。

財政部表示，除已辦妥約定轉帳納稅者，應於繳納期間截止日（108年5月31日）前於約定帳戶內預留足夠存款，以備提兌外，為方便納稅義務人繳納房屋稅，財政部提供多元繳稅管道讓納稅義務人選擇。

包括金融機構繳納、便利商店繳納、自動櫃員機（ATM）轉、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、晶片金融卡網際網路轉帳、信用卡繳納及，行動支付工具支付等7大繳稅管道。

財政部表示，利用轉帳、信用卡及透過便利商店多媒體資訊機查繳稅者，得自108年4月26日零時至108年6月2日24時前繳納，除信用卡繳稅須視發卡機構收費標準，由納稅義務人自行負擔服務費外，其餘均不需負擔手續費。