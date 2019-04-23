保誠人壽領先同業 首創保險購物車

2019-04-23 23:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



英國保誠人壽23日表示，該公司本(4)月新上市的「e保庇健康險」，結合最新推出的智能健康模組「生活中看見風險」，透過健康大數據分析，讓客戶了解潛在的健康風險後，選擇所需之保險商品。

為鼓勵消費者多加利用網路投保平台，由2019年5月6日起至7月31日止，透過英國保誠人壽網站投保就有機會抽得豐富獎品，獎項包含：Dyson三合一涼暖空氣清淨機、王品即享券新台幣1,000電子禮券。

透過數據分析，英國保誠人壽發現客戶上網頻率最高為12：00～14：00及22：00～24：00二個時段，因此特別推出「限時加碼」禮，只要在此兩大時段，完成網路投保就可獲得50元7-11電子禮券一張。

活動期間內，英國保誠人壽將就每張網路投保的主約保單捐出新台幣100元給家扶基金會，善盡企業社會責任，也邀請民眾共同實現「Happy 2gether一起好幸福」的願景，為客戶打造幸福人生。

客戶在7月31日前投保還可參加抽獎活動，英國保誠人壽將就每張主約保單捐出100元給家扶基金會，幫助兒童健康成長。

繼去年運用健康大數據推出的智能健康模組，獲得許多客戶好評後，英國保誠人壽今年積極開發新模組「生活中看見風險」，讓客戶在線上輸入個人生活型態及習慣，透過大數據統計預測慢性疾病之潛在風險機率，進而選購適合的健康險。

「保誠人壽e保庇健康保險」為目前保險業網路投保中少數健康險商品，強調四大優勢：

一、首創網路投保醫療險無理賠續年度保障加值5%：保戶於前一保單年度若無理賠紀錄，次年度續保可享保險金額5%的增額保障。

二、投保保額最高8萬元，為目前網投健康險中最高。

三、門診手術理賠以保額10%計算，為目前網投健康險中同業最高。

四、保證續保至50歲：年年保障延續不中斷。