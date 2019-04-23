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尚瑞強：台新擬引東南亞最大錢包iPay88登台

2019-04-23 23:50經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新銀行搭橋，讓韓國韓亞金融集團的電子錢包，可在台新銀行的特約商店使用，下一步，台新銀行總經理尚瑞強23日透露，已向金管會申請，要讓東南亞使用人數最多的電子錢包iPay88，也能前進台灣。

韓國金融業者的電子錢包，一跨出國門，第一個落腳地方就是台灣，台新銀行23日宣布寫下前述全球紀錄，但其雄心不只於此，除了串接台韓，更要串連台灣與東南亞。

尚瑞強說，iPay88是馬來西亞公司，但整個東南亞國協都可以使用。台新銀行已向金管會遞件，且去溝通好幾次了，希望讓iPay88早點在台灣落地。

尚瑞強說，iPay88的成立時間，還沒達到金管會要求，目前還在等它成立年限符合規定。

他表示，台新銀行引進境外電子錢包，無論韓亞錢包，還是iPay88，因可協助境外旅客在台灣消費時衍生的匯兌、付款及商戶清算等，台新銀行除了賺取收單手續費，另還有匯兌利益、交易手續費，利潤比境內錢包來得高。

國內金融機構的電子錢包，目前都還沒有辦法跨出國門，尚瑞強說，台新銀行準備在今年第2季向金管會提出申請，讓韓亞的GLN跨境支付平台，及台新銀行的錢包，一起進到監理沙盒作實驗，成功的話，就可以朝紅利點數跨國兌換的新里程邁進。

他舉例，台新銀行的紅利點數，以後到韓國，透過匯率、費率計算後，可以變成韓亞的GLN平台紅利點數，在韓亞於韓國的特約商店消費；這模式，同樣可套用在泰國、日本、越南等適用GLN服務的國家。

台新銀行總經理尚瑞強。記者陳怡慈/攝影
台新銀行總經理尚瑞強。記者陳怡慈/攝影
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台新東南亞金管會

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