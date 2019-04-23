親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

一張圖解析「南北禿子忙什麼」 網友讚高雄聲量衝很高

中視美女主播驚傳車禍 臉部身體多處擦傷

每股192元 兆豐銀併購這家公司

2019-04-23 22:38經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

兆豐金控（2886）與子公司兆豐銀行召開董事會，通過由兆豐銀行向兆豐金控收購兆豐金的另一家子公司兆豐保代所有股權，每股收購價依照兆豐保代的帳面淨值計算，為每股192元，合計總收購金額為3.83億元，兆豐銀行與兆豐保代兩家公司合併基準日暫定為2020年1月2日，相關時程將待金管會核准後確認。

兆豐金控出售兆豐保代給兆豐銀行，相關售股所得將列入其公司淨值，無關損益，且因為這筆交易價格就是依照兆豐保代的淨值定價，因此與兆豐金原本帳列轉投資保代的價值相同，所以售股所得資金回到兆豐金的淨值後，其淨值數字並不會變動。

兆豐金控兆豐銀行金管會

相關新聞

黑函滿天飛！金管會緊急召南山人壽三高層說明

2019-04-23 20:33

提升地震險投保率 立委擬納租稅優惠

2019-04-23 18:33

黑函爆南山人壽買債券ETF圖利 公司發四點聲明澄清

2019-04-23 18:09

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

證交所獎一千萬 鼓勵擬真平台下單

2019-04-23 14:42

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

小資族獲減稅紅包 兩大重點檢視保單

2019-04-23 12:59

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

房貸商品花樣多 搶優質客戶

2019-04-23 00:28

風控從嚴 兆豐銀策略更彈性

2019-04-23 00:27

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

第一產五缺失 挨罰300萬

2019-04-23 00:26

刷中信卡繳綜所稅 三得利

2019-04-23 00:26

民眾看股市 樂觀中見保守

2019-04-23 00:26

台新金職場實習 名額逾300個

2019-04-23 00:26

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00
看更多

熱門文章

黑函滿天飛！金管會緊急召南山人壽三高層說明

2019-04-23 20:33

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

傳無預警裁員10人 華視：過程完全合法

2019-04-23 12:51

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

開錯的發票仍有效！ 中獎一樣可以領

2019-04-23 10:58

外銷訂單連五黑 Q2恐再衰退

2019-04-23 00:33

匯回資金 五年不能碰房地產

2019-04-23 00:40

海底撈老闆都佩服的王品 如何在大陸市場扭轉劣勢？

2019-04-23 01:35

不堪長期虧損 益通將停止太陽能電池業務

2019-04-23 10:06

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

不必下載軟體 今年報稅直接上網搞定

2019-04-23 14:36

黑函爆南山人壽買債券ETF圖利 公司發四點聲明澄清

2019-04-23 18:09

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

資金回台 估每年最高8,900億

2019-04-22 23:48

三商壽長春金融大樓 泰安產險奪標

2019-04-23 16:16

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

小北百貨25週年慶 總座黃健瑭：將規劃股票上市櫃

2019-04-23 17:38

南山人壽涉圖利？ 金管會今天約談南山3主管

2019-04-23 20:56

長榮空服員5月初啟動罷工投票 林佳龍回應了

2019-04-23 18:27

學者批專法：拿國庫去貼原本就要匯回的錢

2019-04-23 00:47

梅雨恐又遲到 經濟部：6月底前水情安啦

2019-04-23 13:53

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

Q1陸資來台金額年減8成 僑外資年減5成

2019-04-23 06:00

名家觀點／不攖中國之鋒 不做美國之卒

2019-04-23 00:49

企業投資KY股 要稅

2019-04-22 23:55

第一產五缺失 挨罰300萬

2019-04-23 00:26

華碩NB深耕印度 報捷

2019-04-23 00:10

派遣勞工 不怕被用過即丟

2019-04-23 00:35

影一將辦減資 彌補虧損

2019-04-23 00:10

刷中信卡繳綜所稅 三得利

2019-04-23 00:26

風控從嚴 兆豐銀策略更彈性

2019-04-23 00:27

日立公開收購永大 共砸74億元收購28%股權

2019-04-23 16:13

檢舉逃漏稅 必須有憑有據

2019-04-22 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top