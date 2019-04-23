每股192元 兆豐銀併購這家公司

2019-04-23 22:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



兆豐金控（2886）與子公司兆豐銀行召開董事會，通過由兆豐銀行向兆豐金控收購兆豐金的另一家子公司兆豐保代所有股權，每股收購價依照兆豐保代的帳面淨值計算，為每股192元，合計總收購金額為3.83億元，兆豐銀行與兆豐保代兩家公司合併基準日暫定為2020年1月2日，相關時程將待金管會核准後確認。

兆豐金控出售兆豐保代給兆豐銀行，相關售股所得將列入其公司淨值，無關損益，且因為這筆交易價格就是依照兆豐保代的淨值定價，因此與兆豐金原本帳列轉投資保代的價值相同，所以售股所得資金回到兆豐金的淨值後，其淨值數字並不會變動。