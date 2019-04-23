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群益金融集團搬新家 將招募資訊、業務、數位行銷好手

2019-04-23 20:56經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

群益金融集團23日舉行喬遷典禮，新址位於台北市民生東路三段156號，將以嶄新的空間設計規劃及更舒適的環境來服務客戶。

群益從信義計畫區搬到松山區，群益金鼎證券總經理賈中道表示，主要是新的大樓有較完整的樓層，裝潢新，坪效高，同一部門同仁不必坐在不同樓層或不同區域，更有利於開會討論及凝聚向心力。此外，新大樓的會議室更大，比舊會議室容納的人數多出五成，有利於定期舉辦群益講堂。

賈中道指出，新址包括四個完整樓層，共約3,700坪，可容納約2,000人，符合群益招募好手的計畫，預計今年還將增添約200 人到2,000人，繼續強化業務、數位行銷及資訊部門的人力。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，這次搬遷能為群益注入新的活力，為群益金融集團帶來新氣象，就如同群益金鼎證券宣示的數位元年一樣，全力發展數位行銷、強化分眾行銷，深入了解客戶屬性及適當產品，做到Know Your Customer與Know Your Product，跳脫以往的模式，主動提供適合客戶的投資商品，讓忙碌的現代人不用再花時間研究每一檔商品，為客戶帶來最大的利益及全新的投資體驗。

另外，面對逐筆交易的新時代來臨，群益全面升級服務系統，擬真平台APP甫推出首周即有高達2,000多名用戶使用，成交筆數突破3萬筆績。

王濬智表示，群益所提供的優質金融服務，都仰賴所有員工的齊心努力，明年將面對逐筆交易的新時代，希望集團總部搬遷能提供給員工更好的福利與辦公環境，為全體員工帶來嶄新的動能，持續為客戶創造最大的利益，讓群益成為最能幫客戶賺錢的公司。

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