南山人壽涉圖利？金管會今天約談南山3主管

2019-04-23 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金管會今天接獲匿名檢舉，指控南山新任投資長劉慧欣不合理地大幅增持群益投信所發行之海外債券ETF 300億元；群益投信負責公司ETF銷售與投資的謝明志，是劉慧欣屬下協理林郁棻的配偶，未進行利益迴避。金管會保險局今天緊急約談南山人壽代總經理范文偉、劉慧欣及總稽核楊玠青。

南山人壽表示，南山辦理投資業務有嚴謹的內部控制程序，在決定投資議案時，須依投資的類別及額度，分別經由部門主管、投資長、投資審議委員會、或董事會審查通過，並非單一經理人所決定。遭點名的林郁棻不具投資核決權，黑函影射南山有圖利之嫌，是不實抹黑。

南山人壽指出，群益投信發行的債券ETF市占規模領先業界，南山投資ETF是依照專業評估分析來選擇ETF標的，且投資對象分散，並無投資群益投信ETF逾40%的情形。針對不實黑函，攻擊特定人士及造謠污衊，企圖損害公司名聲，南山人壽將追究法律責任。

金管會在今年初盯上壽險業狂買債券ETF，甚至出現單一家壽險業幾乎「包下」整檔債券 ETF 的現象。

檢舉函指出，群益投信並非市面上發行債券ETF的主要機構，市佔率低於2%，但南山投資群益投信發行的債券ETF 300億元，竟佔南山整體債券ETF逾40%、佔群益投信整體ETF發行量的近30%，大幅超出市占比例。

保險局表示，南山人壽的確投資群益證券的債券ETF逾300億元，且群益投信的債券ETF占南山人壽債券ETF部位的33％，南山人壽的資金則占群益投信的2成左右。保險局表示，先由南山人壽對外說明及進行內部調查，再視調查結果，決定是否啟動金檢，若南山人壽內控有疏失，罰鍰是60萬元到1200萬元。。

檢舉函還指出，劉慧欣在接手後一個月內，即進行一連串的清算行動，積極干預證券部門運作及人事調動。