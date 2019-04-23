出國旅遊將可用電子支付 金管會開放電支帳戶海外扣款

2019-04-23 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



未來出國消費不但可付現、刷卡，還可以電子支付。金管會今天宣布，開放國內電支機構可提供客戶在國外使用電支帳戶支付消費購物，目前國內電支業者一卡通已表達申請的意願，若順利通過，台灣民眾未來赴日旅遊將可使用Line Pay一卡通消費。

金管會銀行局表示，目前電支機構已經可以提供台灣境內商家等實體通路，針對外籍觀光客來台時使用電子支付消費，例如中國大陸觀光客來台可使用支付寶、微信支付消費，但必須事先向金管會申請，意即俗稱的「O2O Inbound業務」，但台灣電支機構的客戶，仍無法用台灣的電支帳戶到海外消費。

台新銀行今天宣布與韓國韓亞金融集團旗下韓亞信用卡公司合作，開通「GLN （全球紅利點數聯盟） HANA MEMBERS」跨境支付，也是讓韓國HANA MEMBERS的會員到臺灣旅遊時，可以用掃HANA MEMBERS APP條碼來付款，但台新銀LETSPAY錢包支付的客戶，還不能去韓國以錢包支付付款。

因此，一卡通向金管會建議，希望金管會能開放「O2O Outbound業務」，讓台灣民眾出國時也可使用國內支付業者的電支App付款。

金管會銀行局副局長王立群說，為推動電支機構業務推展，並提供民眾更多元的支付管道，因此開放電子支付機構可以跟國外業者合作，提供台灣客戶到境外時可使用電支帳戶在商家等實體通路消費的服務，但須先向金管會申請。

至於跨境電子支付的扣款是扣新台幣或外幣？官員表示，是扣國內電支帳戶的新台幣，但在支付當下應揭示參考匯率，客戶同意才能支付。

台新銀行總經理尚瑞強表示，金管會鬆綁法規讓跨境電子支付可雙向開通，是跟上世界趨勢與潮流。台新銀行與韓亞金融集團攜手開通「GLN HANA MEMBERS」跨境支付，除了讓韓客來台支付方便外，也會儘快架接好平台，方便台灣民眾透過台新LETSPAY錢包支付去韓國消費支付。

尚瑞強表示，除了消費支付外，台新銀也計畫與韓亞銀行合作，透過區塊鏈技術，可以進行跨境消費點數的互換和支付，並進一步串聯東南亞及中國大陸、日本、泰國、美國、加拿大、法國等多國家的銀行及零售商店，將申請進入監理沙盒實驗。