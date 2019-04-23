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黑函滿天飛！金管會緊急召南山人壽三高層說明

2019-04-23 20:33經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會。 圖／聯合報系資料照片
金管會。 圖／聯合報系資料照片
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南山人壽再爆爭議！今（23）日有黑函爆料投訴南山人壽新任投資長劉慧欣就職後爆發內鬥，且之前在固定收益部門的屬下投資債券ETF有圖利特定人之嫌。金管會今日緊急找代理總經理范文偉等三高層來說明是否違反內稽內控，並轉述說南山公司內部已啟動調查。

今早有一封黑函寄給金管會，內容指出南山人壽新任投資長原為固定收益部主管，過去3年間授權下屬某協理主導投資國內投信發行的海外債券ETF，並大幅增持群益投信所發行的海外債券ETF300億元新台幣。黑函中指出，群益投信並非市面上發行債券ETF主要機構，市佔率低於2%，但進一步統計，南山投資於群益投信發行的債券ETF佔南山整體債券ETF逾40%、佔群益投信整體ETF發行量近30%，大幅超出市占比例。

黑函中更爆料，該協理的配偶就任職於群益投信，負責公司ETF銷售與投資，「南山固定收益大幅加碼300億，恐有圖利特定人士之疑，未進行利益迴避。」保險局收到黑函後，緊急找南山人壽說明，包括南山人壽代理總經理范文偉、投資長劉慧欣、總稽核楊玠青三人都親自到保險局說明，南山人壽對保險局說已經啟動內部調查，看是否有違反公司自己的內稽內控規範。

保險局副局長王麗惠今天表示，南山人壽來說明時解釋投資債券ETF中群益不是最多的，所有債券ETF中群益佔33%，不是黑函講的40%，但投資金額確實是比300多億元多一些。保險局表示，目前等南山人壽自己內部調查結果出爐後，會再看下一步要怎麼處理，如果查到違規，依照保險法可以開罰60萬到1200萬元。

至於群益投信稍晚也發布聲明指出，群益投信是專業守法的投信，目前債券ETF規模已超過1,400億，國內債券ETF市佔規模領先同業，且黑函中指林姓協理的家人，目前為群益投信資產管理部一員，負責全權委託的投資研究業務，並沒有負責債券ETF。

ETF債券群益

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