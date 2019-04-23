親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

像你一樣的總統：政治素人如何摧毀秘魯民主？

超美！NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

海外投資部位高 壽險業第1季匯損仍高達629億元

2019-04-23 20:15經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

雖然新台幣第1季平穩，但壽險業海外投資部位仍高逾16兆元之多，不敢少付海外匯率避險成本，據金管會今（23）日晚間最新公布整體壽險業3月匯兌損失仍有218億元，略少於元月226億元，但較2月185億元還要高，首季累計匯損仍高達629億元，至於淨值則持續回升，單月再升1,307億元，今年來已回升3,990億元。

壽險業一年新增的新保單保費超過2兆元，其中六成八以上投資海外，據金管會最新公布的資料顯示，今年累計前三月各壽險公司匯兌利益雖有408億，但是避險成本仍高達945億元，並動用92億元的外匯價格準備金之後，今年來累計匯兌損失仍高達629億元，較去年前3月累計匯損592億元還來得高，依舊難敵虧損窘境。

單計3月整體壽險公司仍淨匯損218億元，跟去年同期單月匯損187億元相比仍稍高。外匯價格變動準備金餘額為658億元，較前一月減少7億元。

雖然匯兌損失居高不下，不過整體壽險業仍有獲利，據保險局公布3月底整體壽險業稅前獲利327億元，較去年同期賺406億元衰退19%；產險業前3月賺44億元，壽險產合計賺371億元。

同時整體保險業淨值（業主權益）隨著股市與債市年初以來反彈好轉。據金管會統計，3月壽險業淨值再提升1,307億元，總數提升至1兆4891億元，並較去年12月底的1兆091億元，今年來增加3,990億元，跟去年第1季底的淨值1兆3976億元相比，仍成長6.5%。產險業淨值3月底為1,264億元，壽產險合計為1兆6155億元。

壽險業金管會

相關新聞

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

黑函滿天飛！金管會緊急召南山人壽三高層說明

2019-04-23 20:33

提升地震險投保率 立委擬納租稅優惠

2019-04-23 18:33

證交所獎一千萬 鼓勵擬真平台下單

2019-04-23 14:42

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

小資族獲減稅紅包 兩大重點檢視保單

2019-04-23 12:59

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

房貸商品花樣多 搶優質客戶

2019-04-23 00:28

風控從嚴 兆豐銀策略更彈性

2019-04-23 00:27

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

第一產五缺失 挨罰300萬

2019-04-23 00:26

刷中信卡繳綜所稅 三得利

2019-04-23 00:26

民眾看股市 樂觀中見保守

2019-04-23 00:26

台新金職場實習 名額逾300個

2019-04-23 00:26

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31

她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07

降低繳稅痛苦 這家銀行推刷卡繳稅12期0利率

2019-04-22 17:02

銀行出奇招 搶「億元級」大戶

2019-04-21 01:16

外銀業者：外幣、藝品 高端客最愛

2019-04-21 01:14

匯市最前線／台幣本周估穩步盤整

2019-04-21 01:14

華南金董座 張雲鵬周五上任

2019-04-21 01:10

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00
看更多

熱門文章

馬自達瑕疵報告一拖再拖！交部怒斥：妨礙調查將開罰

2019-04-22 20:58

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

華視再傳裁員 工會：昨天通知今天不用上班了

2019-04-23 12:51

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

開錯的發票仍有效！ 中獎一樣可以領

2019-04-23 10:58

外銷訂單連五黑 Q2恐再衰退

2019-04-23 00:33

匯回資金 五年不能碰房地產

2019-04-23 00:40

海底撈老闆都佩服的王品 如何在大陸市場扭轉劣勢？

2019-04-23 01:35

和泰、裕隆 大舉徵才600人

2019-04-22 23:34

不堪長期虧損 益通將停止太陽能電池業務

2019-04-23 10:06

金融時報看郭台銘…台灣的顛覆之王

2019-04-22 23:27

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

不必下載軟體 今年報稅直接上網搞定

2019-04-23 14:36

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

資金回台 估每年最高8,900億

2019-04-22 23:48

華為鏡頭成本 高於三星蘋果

2019-04-22 23:28

3月外銷訂單年減9%連五黑 這項產品年減逾二成

2019-04-22 22:16

謝繼茂掌中華電 強打智慧牌

2019-04-22 23:29

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

兩大關鍵 華為躍高階手機代名詞

2019-04-22 23:28

黑函爆南山人壽買債券ETF圖利 公司發四點聲明澄清

2019-04-23 18:09

學者批專法：拿國庫去貼原本就要匯回的錢

2019-04-23 00:47

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

梅雨恐又遲到 經濟部：6月底前水情安啦

2019-04-23 13:53

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28

Q1陸資來台金額年減8成 僑外資年減5成

2019-04-23 06:00

名家觀點／不攖中國之鋒 不做美國之卒

2019-04-23 00:49

欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳

2019-04-22 22:17

三商壽長春金融大樓 泰安產險奪標

2019-04-23 16:16

長榮空服員5月初啟動罷工投票 林佳龍回應了

2019-04-23 18:27

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

企業投資KY股 要稅

2019-04-22 23:55

派遣勞工 不怕被用過即丟

2019-04-23 00:35

華碩NB深耕印度 報捷

2019-04-23 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top