海外投資部位高 壽險業第1季匯損仍高達629億元

2019-04-23 20:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



雖然新台幣第1季平穩，但壽險業海外投資部位仍高逾16兆元之多，不敢少付海外匯率避險成本，據金管會今（23）日晚間最新公布整體壽險業3月匯兌損失仍有218億元，略少於元月226億元，但較2月185億元還要高，首季累計匯損仍高達629億元，至於淨值則持續回升，單月再升1,307億元，今年來已回升3,990億元。

壽險業一年新增的新保單保費超過2兆元，其中六成八以上投資海外，據金管會最新公布的資料顯示，今年累計前三月各壽險公司匯兌利益雖有408億，但是避險成本仍高達945億元，並動用92億元的外匯價格準備金之後，今年來累計匯兌損失仍高達629億元，較去年前3月累計匯損592億元還來得高，依舊難敵虧損窘境。

單計3月整體壽險公司仍淨匯損218億元，跟去年同期單月匯損187億元相比仍稍高。外匯價格變動準備金餘額為658億元，較前一月減少7億元。

雖然匯兌損失居高不下，不過整體壽險業仍有獲利，據保險局公布3月底整體壽險業稅前獲利327億元，較去年同期賺406億元衰退19%；產險業前3月賺44億元，壽險產合計賺371億元。

同時整體保險業淨值（業主權益）隨著股市與債市年初以來反彈好轉。據金管會統計，3月壽險業淨值再提升1,307億元，總數提升至1兆4891億元，並較去年12月底的1兆091億元，今年來增加3,990億元，跟去年第1季底的淨值1兆3976億元相比，仍成長6.5%。產險業淨值3月底為1,264億元，壽產險合計為1兆6155億元。