影／搶百萬韓客商機 台新銀與韓亞銀合推跨境支付

2019-04-23 20:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



台新銀行與韓亞金融集團今(23)日宣布合作，開通「GLN (全球紅利點數聯盟) HANA MEMBERS」的跨境支付服務，未來韓國遊客來台，不必再兌換新台幣，直接將韓圜存入韓亞銀行的電子錢包，便能在台灣指定通路跨境支付。去年韓國來台旅客達101萬人次，台新銀與韓亞合作搶占韓客商機。