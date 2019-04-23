三商美邦賣長春大樓獲利6.39億元 第2季入帳

2019-04-23 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



三商人壽今（23）日公開標售長春大樓，底標36.6億元，以近37.69億元成交，含土地732坪與建物5,630坪，共計獲利6.39億元。財務長陳宏昇表示，後續手續完成後，將於6月底、第2季正式入帳，有助美化半年報財報。

三商壽傍晚輸入公開資訊觀測站，經2月11日董事會決議，為活化資產將處分台北市自有不動產，4月23日以公開標售方式處分，委託香港商戴德梁行不動產投資顧問舉辦公開標售，賣了三年多的長春金融大樓終於找到適合買家，昨天順利出售。

位於台北市長春路上的長春金融大樓，是三商美邦人壽在2007～2009年間陸續買入，但部分樓層如其中一門號的三樓即不在三商美邦人壽手中，整棟樓大部分是日商Sony承租。

早自2015年5月時，三商美邦人壽就公告要出售長春金融大樓，當時開價50億元，若能成功賣出，估計能認列約19億元的利益，但與買方間一直無法達成共識，遲至今年終於出售，但成交價則降至37.69億元。

不過財務長陳宏昇受訪時表示，此次標售價仍高於底標1.09億元，亦有獲利6.39億元，公司尚屬滿意。他也強調，此次出售大樓並非是看壞不動產，未來也會再伺機另尋其他不動產投資標的。

三商壽去年創下2005年、14年來首度全年虧損窘境，每股稅後虧損0.14元。主要由於股權資產投資收益減少、避險成本持續攀高，去年第4季單季稅後純損高達7.1億元，導致全年稅後純損3.1億元，去年上半年資本適足率約226％，7月也完成10億元左右的增資。

不過今年第1季稅後獲利0.2億元，比去年同期虧損8.78億元的情況大幅改善，同時首季底淨值已超越去年第3季的321億元，等於回升至少60多億元，強調已走出去年第4季淨值大幅下挫的陰霾。