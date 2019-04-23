提升地震險投保率 立委擬納租稅優惠

2019-04-23 18:33 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



民進黨立委江永昌計畫將地震險納入租稅折抵，於23日召開記者會聽取各界意見。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 花蓮日前發生劇烈地震，導致北市兩棟大樓發生傾斜，讓民眾開始討論投保地震險的相關議題。對此，民進黨立委江永昌建議將地震險納入租稅折抵，於23日召開記者會聽取各界意見，與會學者皆對此樂觀其成，但也表示目前地震險被綁定在火災險下，民眾為顧慮荷包導致投保意願低落，因此有必要將兩者分開。

江永昌在公聽會上表示，自921大地震發生後，政府鑒於地震保險投保率極低，因而建立地震保險共保體系，然而此政策施行至今，全國平均投保率仍只有34%左右，全台投保率最高的新竹地區也不到5成。且在這些投保人中，多數為因應銀行房貸而投保。為提高地震保險投保率，計畫將地震保險納入租稅優惠以吸引民眾投保。

地震險綁火災險

中正大學教授羅俊瑋表示，不同於汽機車責任險是可任意在強制險外添購，目前地震保險被歸納於火災保險的強制附加保險下，因此當民眾向金融機構貸款時，會被要求火災、地震險一起投保。然若民眾購屋時沒有貸款需求，無法自行單獨購買地震保險，仍須先買火災保險才能買地震險。因此他認為若要提升地震險投保率，須先將地震險從火災險中獨立出來。

銘傳大學副教授盧榮和也指出，根據金管會統計，非貸款的購屋民眾中有投保地震險的不到1成，顯示住宅地震保險並非民眾因應地震的優先選項，加上目前法律規定地震險既非強制險，也非政府主力推動的政策性保險，加上羅俊瑋提及的地震險綁火災險，這些都是住宅地震保險投保率偏低的原因。

對此，產物商業保險商業同業公會理事長陳燦煌回應，會將地震險綁在火災險下，主要是鑒於當時921地震發生後，政府發現全台地震險投保率極低，為迅速拉升投保率而做的決策，但現在將兩者分開已是可討論的方向，對此公會樂觀其成。

金管會副主委黃天牧表示，金管會曾在去年2月提案修正所得稅法，當時就有將地震險納入租稅扣除的構思，而此次公聽會學者所表達意見，金管會將會跟財政部進行討論。

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