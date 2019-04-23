黑函爆南山人壽買債券ETF圖利 公司發四點聲明澄清

2019-04-23 18:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



圖為「台北南山廣場」。 圖／南山提供 分享 facebook 針對今日有人發黑函投訴南山人壽新任投資長劉慧欣就職後爆發內鬥，且之前在固定收益部門的屬下投資債券ETF有圖利特定人之嫌。南山人壽今日晚間發布四點聲明嚴正駁斥，並強調「對於不具名人士以黑函攻擊特定人士及造謠污衊，其有涉及違法行為者，本公司將追究其法律責任。」

今日有黑函指劉慧欣原為固定收益部主管,過去三年間授權林姓下屬投資群益300億債券ETF，而林姓下屬配偶剛好任職群益投信，並主要負責債券ETF的銷售投資，有圖利特定人士之疑。並爆料南山投資於群益投信發行之債券ETF佔南山整體債券ETF逾40%、佔群益投信整體ETF發行量之近30%,大幅超出市占比例。

另指劉上任一個月傳清算並干預證券部門運作，致原主管離職，解散資產配置部原負責債券ETF投資之團隊後投放自己人馬進行全面掌控。

晚上南山人壽發表四點聲明如下：