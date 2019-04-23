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金管會宣布 將開放海外消費可使用電支帳戶扣款

2019-04-23 17:57經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今（23）日宣布，明天起開放電子支付機構可以跟國外業者合作，國內民眾出國旅遊或出差，消費時，可以使用電子支付帳戶扣款。目前已表達興趣的一卡通，可能率先向金管會申請，合作地點在日本。

金管會銀行局副局長王立群表示，明（24日）將發布解釋令，開放電子支付機構（含專營及兼營）得「提供客戶於我國境外利用電子支付帳戶進行實體通路實質交易價金匯出之代理收付款項服務」與「提供或接受客戶委託就本服務所生款項匯出辦理結匯及外幣匯款服務」，並訂定相關管理規範。

金管會表示，依現行跨境合作辦法第4條第1項第2款規定，電支機構已可提供我國境內商家（收款方客戶）就在台無住所境外自然人（例如大陸地區人民或外國旅客），在我國境內利用境外機構支付帳戶進行實體通路實質交易價金匯入（Cash Inbound）的代理收付款項服務，業界俗稱「O2OInbound業務」。

金管會進一步開放服務後，電支機構得進一步提供其客戶（我國境內付款方）在我國境外（例如赴國外旅行或出差時），得利用電支機構的電支帳戶，支付消費購物款項，性質屬價金匯出（Cash Outbound）的代理收付款項服務，是跟上述「O2O Inbound業務」反向的「O2O Outbound業務」。

這項業務開放，可擴大我國電支機構金流服務的使用情境（場域）及業務範圍，有助電支機構的業務推展，並提供民眾更多元的支付管道。

金管會官員表示，開放後，以後國人到海外消費，除了可以使用信用卡外，也可以使用電支帳戶扣款。目前大陸人來台已經可以用支付寶及微信支付消費，明天開放後，等於雙向開放。

舉例來說，國人到國外可以使用一卡通、街口支付的帳戶，消費扣款。

至於扣新台幣或外幣？官員表示，扣國內電支帳戶的新台幣，支付當下，參考匯率須揭示，客戶同意才會同意支付。

金管會這項開放，主要是一卡通來建議，規劃與LINE合作，，在日本合作商家消費，就可以刷LINE PAY。

王立群表示，函令明天發布後就可上路，有意辦理這項業務的業者必須提出申請。

至於台新銀行今天表示有意辦理這項業務，並打算要進沙盒？王立群表示，不知其具體內容，若單純電子錢包海外運用，明天發函後就可開辦，不用進沙盒。

金管會一卡通新台幣

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