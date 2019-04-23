韓客來台消費更方便 台新銀與韓亞金融推跨境支付

2019-04-23 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台新銀行今（23）日與韓國第一大韓亞金融集團旗下韓亞信用卡公司合作，共同合作開通「GLN （GLOBAL LOYALTY NETWORK，全球紅利點數聯盟）HANA MEMBERS」跨境支付，提供1500萬名韓國HANA MEMBERS會員到台灣旅遊時，只需出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成付款。

不只台灣人哈韓，韓國人也很哈台；根據統計，韓國來台觀光客已突破百萬人次；台新銀行本次與韓亞金融集團合作，率先開通韓國人最愛的九份、十份商圈，及花蓮、墾丁夜市等台灣知名景點，並與大潤發、全家便利商店、昇恆昌及新光三越等商戶合作，共同攜手創造支付生活圈，並以台新銀行為核心，協助韓國旅客在台灣消費時衍生的匯兌、付款及與商戶清算等服務。

台新銀行總經理尚瑞強表示，除了開通「GLN HANA MEMBERS」收款外，目前正積極規畫透過GLN平台，支援台新銀行卡得利CARDaily會員可以在韓國使用台新所推出的LETSPAY錢包支付，增進雙方旅客互訪時消費支付的便利性。