癌鐘快二秒 台壽建議規劃一次給付癌症險

2019-04-23 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



根據國民健康署去年底公布癌症登記報告發現，2016年度新發癌症人數為10萬5,832人，平均每四分鐘58秒就有一人罹癌，癌症時鐘快轉了二秒。

台灣人壽提醒，降低癌症死亡風險，除改善日常不良生活習慣，定期進行癌症篩檢外，規劃一份符合自身需求的癌症險，癌症治療獲得完善醫療，提高治癒機會。

癌症治療技術愈加多元且有效，但新型療法的手術價格也讓人難以承受，免疫療法被醫界認為具突破性的抗癌策略，但一個月花費至少40萬元以上，若標靶用藥每月也約需20萬元，若是健保提供給付也需等待審核，建議透過保險轉嫁罹癌的經濟風險，規劃一次給付型的醫療保險就顯得格外重要，可讓錢花在刀口上，走過抗癌之路。

以「台灣人壽常樂75防癌定期保險」為例，提供10年、15年及20年多種繳費年期，一旦確認罹癌，不須再提供單據，即可依罹癌期別一次給付固定比率的癌症保險金，於投保滿第13保單周年後，若是罹患「特定癌症(重度)」，除一次給付保險金額的130%外，並按罹患診斷確定日當時保單投保年度額外給付「特定重度癌症保險金」，最高可達投保金額的60%，合計最高可領保險金額的190%。

此外，病患接受標靶藥物治療的比率逐年升高，經醫師指示開始接受標靶治療時，即一筆給付保險金額的20%「癌症標靶治療費用保險金」，讓患者安心療養。

以40歲吳先生，投保保額新台幣100萬元「台灣人壽常樂75防癌定期保險」20年期為例，在50歲時因排便不順發現罹患大腸癌一期，就經醫師建議後接受標靶治療，這張保單即能給付「輕度癌症保險金」新台幣15萬元，及「癌症標靶治療費用保險金」新台幣20萬元，讓吳先生有一筆足夠經費可彈性運用，安心在癌症初期獲得較好的積極治療。

台灣人壽表示，可善用以主約附加購買含有一次性給付的癌症附約險，亦可獲得癌症醫療保障，可依預算彈性來規劃加買一次性終身型附約或定期型附約。

如「台灣人壽愛守護防癌終身健康保險附約」，一旦確診罹癌，即一次給付癌症保險金，可彈性運用於各項治療費用，減輕患者經費問題。