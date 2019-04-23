「長春金融大樓」標出去了 泰安產險以37.69億元拿下

2019-04-23 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



繼最貴停車場傳來拍定喜訊後，23日台北市「長春金融大樓」開標也順利標脫！該案底價36.6億元，最終由泰安產險以總價近37.69億元，溢價1億888萬元順利標出，溢價率近3%，未來若滿租狀態，推估租金收益率可達近2.6%，高於壽險業金管會2.345%投報率限制。

三商美邦人壽位持有的「長春金融大樓」今日開標，被委託標售作業的戴德梁行指出，該標的為地上8層、地下5層，此次標售的內容，排除3樓部分樓層與11個停車位外，其餘的14戶、182個停車位均是標的，建物面積約5630.25坪。

據悉，開標前該案吸引高達20多組投資方領標，其背景包括壽險業者、傳產、連鎖飯店業者等，評估承接後用途也多元，有的以出租收益為目的，也有改建或自用等需求。最終由由泰安產險以總價近37.69億元，溢價1億888萬元順利標出，溢價率近3%，實際投標組數戴德梁行不透露。