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綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

「長春金融大樓」標出去了 泰安產險以37.69億元拿下

2019-04-23 16:44經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

繼最貴停車場傳來拍定喜訊後，23日台北市「長春金融大樓」開標也順利標脫！該案底價36.6億元，最終由泰安產險以總價近37.69億元，溢價1億888萬元順利標出，溢價率近3%，未來若滿租狀態，推估租金收益率可達近2.6%，高於壽險業金管會2.345%投報率限制。

三商美邦人壽位持有的「長春金融大樓」今日開標，被委託標售作業的戴德梁行指出，該標的為地上8層、地下5層，此次標售的內容，排除3樓部分樓層與11個停車位外，其餘的14戶、182個停車位均是標的，建物面積約5630.25坪。

據悉，開標前該案吸引高達20多組投資方領標，其背景包括壽險業者、傳產、連鎖飯店業者等，評估承接後用途也多元，有的以出租收益為目的，也有改建或自用等需求。最終由由泰安產險以總價近37.69億元，溢價1億888萬元順利標出，溢價率近3%，實際投標組數戴德梁行不透露。

戴德梁行表示，長春金融大樓位於台北市金融機構匯集的南京松江商圈，擁有長期穩定租金收益、因為規模夠大亦符合中大型企業進駐作為總部使用，雖然屋齡將滿18年，但屋況相當良好，是台北市中心罕見商辦大樓釋出，此次成功標出，清楚顯現市中心優質辦公樓炙手可熱。

台北市「長春金融大樓」今日開標順利標脫。圖/戴德梁行提供
台北市「長春金融大樓」今日開標順利標脫。圖/戴德梁行提供
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壽險業戴德梁行產險

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