綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



已故綠營財經國師林鐘雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 已故綠營財經國師林鐘雄著作集結而成的《守著台灣、守著歷史ㄧ林鐘雄紀念論文集》，23日在台灣金融研訓院舉行發表會，台灣智庫榮譽董事長陳博志致詞時講了一段祕辛，解答不少人疑惑，為何林鐘雄老是喝到醉。

林鐘雄(1938-2006)是國內經濟思想史、貨幣銀行學的大家，長年任教於台灣大學，後來創辦玉山銀行，曾任玉山銀行董事長、中央銀行常務理事、台灣證交所董事長。

他的愛徒、南投縣前縣長彭百顯花了數年時間，以「守著台灣、守著歷史」為主軸，將林鐘雄的論文彙編成「經濟論文集」與「金融論文集」二冊，今天舉行發表會，來自學術界與金融界的「董」字輩雲集。

中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣金融研訓院董事長吳中書、台灣銀行董事長呂桔誠、農業金庫董事長吳明敏、台大經濟系教授李顯峰、考試院考試委員楊雅惠、中經院副院長王健全、彭百顯、華南金控董事長林明成等親自出席，林鐘雄的女兒、現任兆豐銀行企劃處副處長林佩蓉也到場聆聽。

陳博志說，林鐘雄喜歡引用羅曼·羅蘭長篇小說《約翰·克利斯朵夫》裡的名言，例如，「雖然世界那麼醜陋，我還是想睜著眼睛看下去」、「要把民主的心靈改頭換面，既非專斷的理智、道德、宗教、規律所能辦到，亦非立法者或政治家，教士或哲人所能勝任，必須經過幾百年的苦難和經歷，才能磨練那些渴望生存的人，去適應人生」。

陳博志說，當時看到那些字句，隱約感覺，「林老師好像壓力很大」，而且，「每次喝酒喝到一半，他的心情變不好，一定要喝第二攤，真的不知道為什麼這樣」。

直到林鐘雄2006年過世，林有位企業家好友，來不及參加告別式，希望去靈骨塔祭拜。「聯絡師母，一群人去金山，在車上」，陳博志說到這，突然說不出話，過了九秒，語帶哽咽，「林師母跟我講一件事，很多人沒聽過」，他今天一定要講出來。

「林老師為什麼每天喝酒喝到醉，因為林老師在經合會(國發會前身)工作的時候，有一天，被叫到警備總部，一叫去就是七天，七天放他回來的時候，跟他說，以後你每天跟誰在一起、講什麼話，你都必須要回報」。

「所以從此之後，林老師每一次跟朋友們喝酒，一定都喝到醉。第二天警備總部來找，說我醉了，什麼都忘掉了」。