親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

你的軍法不是你的軍法：從國軍是太監到不假離營判7年

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

已故綠營財經國師林鐘雄。 圖／聯合報系資料照片
已故綠營財經國師林鐘雄。 圖／聯合報系資料照片
分享
已故綠營財經國師林鐘雄著作集結而成的《守著台灣、守著歷史ㄧ林鐘雄紀念論文集》，23日在台灣金融研訓院舉行發表會，台灣智庫榮譽董事長陳博志致詞時講了一段祕辛，解答不少人疑惑，為何林鐘雄老是喝到醉。

林鐘雄(1938-2006)是國內經濟思想史、貨幣銀行學的大家，長年任教於台灣大學，後來創辦玉山銀行，曾任玉山銀行董事長、中央銀行常務理事、台灣證交所董事長。

他的愛徒、南投縣前縣長彭百顯花了數年時間，以「守著台灣、守著歷史」為主軸，將林鐘雄的論文彙編成「經濟論文集」與「金融論文集」二冊，今天舉行發表會，來自學術界與金融界的「董」字輩雲集。

中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣金融研訓院董事長吳中書、台灣銀行董事長呂桔誠、農業金庫董事長吳明敏、台大經濟系教授李顯峰、考試院考試委員楊雅惠、中經院副院長王健全、彭百顯、華南金控董事長林明成等親自出席，林鐘雄的女兒、現任兆豐銀行企劃處副處長林佩蓉也到場聆聽。

陳博志說，林鐘雄喜歡引用羅曼·羅蘭長篇小說《約翰·克利斯朵夫》裡的名言，例如，「雖然世界那麼醜陋，我還是想睜著眼睛看下去」、「要把民主的心靈改頭換面，既非專斷的理智、道德、宗教、規律所能辦到，亦非立法者或政治家，教士或哲人所能勝任，必須經過幾百年的苦難和經歷，才能磨練那些渴望生存的人，去適應人生」。

陳博志說，當時看到那些字句，隱約感覺，「林老師好像壓力很大」，而且，「每次喝酒喝到一半，他的心情變不好，一定要喝第二攤，真的不知道為什麼這樣」。

直到林鐘雄2006年過世，林有位企業家好友，來不及參加告別式，希望去靈骨塔祭拜。「聯絡師母，一群人去金山，在車上」，陳博志說到這，突然說不出話，過了九秒，語帶哽咽，「林師母跟我講一件事，很多人沒聽過」，他今天一定要講出來。

「林老師為什麼每天喝酒喝到醉，因為林老師在經合會(國發會前身)工作的時候，有一天，被叫到警備總部，一叫去就是七天，七天放他回來的時候，跟他說，以後你每天跟誰在一起、講什麼話，你都必須要回報」。

「所以從此之後，林老師每一次跟朋友們喝酒，一定都喝到醉。第二天警備總部來找，說我醉了，什麼都忘掉了」。

陳博志感嘆，「我想很多人都已經忘掉了，台灣那時候的痛苦，把現在的自由、民主當成是，天上掉下來的東西」。他提醒，「事實上是林老師跟很多先進們的努力，他們承受痛苦，我們才有今天」。

《守著台灣、守著歷史ㄧ林鐘雄紀念論文集》23日在台灣金融研訓院舉行發表會，財經大...
《守著台灣、守著歷史ㄧ林鐘雄紀念論文集》23日在台灣金融研訓院舉行發表會，財經大咖雲集。記者陳怡慈／攝影
分享

玉山銀行陳博志兆豐銀行

相關新聞

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

證交所獎一千萬 鼓勵擬真平台下單

2019-04-23 14:42

小資族獲減稅紅包 兩大重點檢視保單

2019-04-23 12:59

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

房貸商品花樣多 搶優質客戶

2019-04-23 00:28

風控從嚴 兆豐銀策略更彈性

2019-04-23 00:27

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

第一產五缺失 挨罰300萬

2019-04-23 00:26

刷中信卡繳綜所稅 三得利

2019-04-23 00:26

民眾看股市 樂觀中見保守

2019-04-23 00:26

台新金職場實習 名額逾300個

2019-04-23 00:26

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31

她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07

降低繳稅痛苦 這家銀行推刷卡繳稅12期0利率

2019-04-22 17:02

中小企業面臨傳承壓力 華南銀協助財富傳承

2019-04-22 13:22

銀行出奇招 搶「億元級」大戶

2019-04-21 01:16

外銀業者：外幣、藝品 高端客最愛

2019-04-21 01:14

匯市最前線／台幣本周估穩步盤整

2019-04-21 01:14

華南金董座 張雲鵬周五上任

2019-04-21 01:10

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00
看更多

熱門文章

馬自達瑕疵報告一拖再拖！交部怒斥：妨礙調查將開罰

2019-04-22 20:58

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

華視再傳裁員 工會：昨天通知今天不用上班了

2019-04-23 12:51

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

外銷訂單連五黑 Q2恐再衰退

2019-04-23 00:33

這些地段去年房貸利率殺到1.58％ 今年還會更低嗎？

2019-04-22 20:01

開錯的發票仍有效！ 中獎一樣可以領

2019-04-23 10:58

匯回資金 五年不能碰房地產

2019-04-23 00:40

海底撈老闆都佩服的王品 如何在大陸市場扭轉劣勢？

2019-04-23 01:35

金融時報看郭台銘…台灣的顛覆之王

2019-04-22 23:27

和泰、裕隆 大舉徵才600人

2019-04-22 23:34

不堪長期虧損 益通將停止太陽能電池業務

2019-04-23 10:06

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

資金回台 估每年最高8,900億

2019-04-22 23:48

華為鏡頭成本 高於三星蘋果

2019-04-22 23:28

3月外銷訂單年減9%連五黑 這項產品年減逾二成

2019-04-22 22:16

公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31

謝繼茂掌中華電 強打智慧牌

2019-04-22 23:29

美將全面封殺伊朗石油出口 中油：今年台灣並未進口

2019-04-22 20:06

兩大關鍵 華為躍高階手機代名詞

2019-04-22 23:28

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

學者批專法：拿國庫去貼原本就要匯回的錢

2019-04-23 00:47

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

勞動部出手！沒財力難符合規定 派遣公司將大洗牌

2019-04-22 18:03

不必下載軟體 今年報稅直接上網搞定

2019-04-23 14:36

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

Q1陸資來台金額年減8成 僑外資年減5成

2019-04-23 06:00

梅雨恐又遲到 經濟部：6月底前水情安啦

2019-04-23 13:53

名家觀點／不攖中國之鋒 不做美國之卒

2019-04-23 00:49

欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳

2019-04-22 22:17

浪漫天際新塗裝 華航60周年彩繪機啟航

2019-04-22 20:28

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

派遣勞工 不怕被用過即丟

2019-04-23 00:35

基富通「好享退」報名逾3萬 善用網銀開戶好省時

2019-04-22 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top