Maicoin關注STO發展 兼顧投資需求與法規框架

2019-04-23 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



源鉑資本今（23）日舉辦「2019春夏策略展望會」，創辦人暨執行長胡一天分享對於源鉑資本的投資成果與未來展望、以及區塊鏈產業發展的看法，同時也邀集產、學界專家，分享金融科技現況以及區塊鏈產業前景展望。

STO（證券型代幣發行）話題成為今年最為熱門的區塊鏈話題，台灣政商學界引頸期盼，台灣金管會也於本月召開相關公聽會，超過200位與會者對STO前景與潛力賦予重望，也對金管會草案表達大量反饋與意見。

根據金管會目前釋出的架構規劃，STO定義被初步分為「分潤型」與「債務型」，並將採分級監理規範，募資金額規模以3,000萬元為限額，此金額內可照《證券交易法》第22條豁免，並僅開放給投資機構與財力達3,000萬元以上的專業投資人認購；若超過則須先進入沙盒實驗後再研議細節。

台灣數位貨幣交易所Maicoin集團創辦人兼執行長劉世偉對於公聽會目的表示認同，強調這次的討論視角比較全面，而區塊鏈STO的最終願景是讓台灣資本市場與國際接軌，與當地監管機關的持續密切交流是必須的。

不過，劉世偉也提及，希望能提高3,000萬元的募資規模限制，同時希望將投資人資格開放給一般自然人，畢竟目前數位貨幣交易所的用戶中，七成年紀都低於35歲，台灣有多少35歲以下、又有3,000萬淨資產的人呢？

劉世偉補充，希望STO能夠有更多民眾的參與，一起為台灣新創提供更多的資金活水、幫助產業升級，進而達到台灣產業國際化、改善勞工薪資環境。

胡一天也指出，金融普惠雖是推動區塊鏈行業發展的核心宗旨之一，但絕非縱容金融詐騙的藉口。STO作為面向全球群眾募資的互聯網金融創新，需搭配可持續發展的監理框架，讓有實力、負責任的新創企業接受市場競爭、遵法合規的考驗。

金融科技是全球互聯網衝擊顛覆各種行業壟斷的新型態，更是促進金融演化迭代的有生力量，應該小處著手，大步邁進；肯定金管會在STO監理的開創作為。金管會擬開放的債權型STO，有機會成為協助中小企業在地創生、全球創富的金融推手，源鉑將攜手MaiCoin集團在台灣、香港、新加坡等地的新創團隊，持續領導推動區塊鏈金融創新的正向發展。