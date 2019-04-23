台新銀行搭橋 韓亞電子錢包跨出韓國落腳台灣

2019-04-23 15:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行今（23）日下午舉行記者會，宣布與韓國第一大韓亞金融集團旗下韓亞信用卡公司合作，共同合作開通「GLN (GLOBAL LOYALTY NETWORK，全球紅利點數聯盟) HANA MEMBERS」跨境支付，即日起1,500萬名韓國HANA MEMBERS會員到台灣旅遊時，只需出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成付款，台新銀行也成為韓亞金融集團「GLN HANA MEMBERS」跨境支付全球首家合作的金融業者。

台新金控暨台新銀行董事長吳東亮致詞時表示，韓亞金融集團下轄韓國第二大銀行，全球有950個服務據點，近年致力數位金融發展，台新銀行2016年與韓亞金融集團簽訂業務合作備忘錄(MOU)，有很多合作計畫。

他說，今天推出的是韓亞電子錢包的跨境使用，不僅是韓國第一個電子錢包跨境使用，而且是一出韓國就落腳台灣，對台灣金融市場是重要的里程碑。

吳東亮指出，韓國與台灣兩地旅遊頻繁，去年雙方都有超過100萬人次的旅遊，這次跨境支付業務開通，對於韓亞銀行1,500萬名電子錢包客戶非常重要，今後到台灣旅遊，可在台新的特約商店，輕鬆付款、消費，享受shopping的感覺。

吳東亮說，台新銀行第一波簽訂韓國旅客喜歡的大通路，今天請他們一起來出席記者會，今後會陸續增加使用場景。

他預告，今後台新將攜手韓亞金融集團，透過監理沙盒機制，將來台新的LETSPay電子錢包透過韓亞金融集團旗下韓亞信用卡公司的GLN (GLOBAL LOYALTY NETWORK，全球紅利點數聯盟)平台，將可落腳日本、韓國、泰國、越南等地，對台新的客戶是好事情。