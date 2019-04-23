親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

繼續有炸彈！斯里蘭卡進入「全國緊急狀態」，累計310死

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她要拖到賴清德沒氣

證交所獎一千萬 鼓勵擬真平台下單

2019-04-23 14:42台灣醒報 記者章文╱台北報導

天天送1,000份禮物，你抽到了嗎？台灣證券交易所舉辦逐筆交易擬真平台獎勵活動，還在進行中，六月底前天天抽1,000份「7-11 50元虛擬商品卡」或「7-11 CITY CAFE虛擬提貨卡）中杯拿鐵或大杯美式1杯」，凡投資人於證交所官網的逐筆交易擬真活動網站註冊，完成後至平台下單，即符合獎勵資格。

台灣證券市場明年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，為讓投資人在制度上線前知悉逐筆交易撮合方式、新式委託種類，如市價單、立即成交否則取消（IOC）委託、全部成交否則取消（FOK）委託，以及資訊揭示之頻率，證交所特別建置「逐筆交易擬真平台」。

此外，有11家券商包括宏遠證券、富隆證券、日進證券、元富證券、國票證券、新光證券、群益金鼎證券、凱基證券、富邦證券、元大證券及永豐金證券等也共襄盛舉，特別同步推出擬真平台服務，讓客戶提前熟悉逐筆交易規則、速度及態樣。

為增加投資人對擬真平台參與度，證交所與櫃買中心自2019年4月1日起三個月，對投資人辦理豐富的獎勵活動，每季推出不同獎勵措施，獎項合計高達千萬元。

投資人如欲參與獎勵活動，請至逐筆交易擬真活動網站註冊，並至證券商或交易所提供的擬真平台下單，每天完成3筆不同新式委託且成交就符合獎勵資格。

目前擬真平台測試時間為每天收盤後，下午2時30分至17時，以前一日的台股交易資料灌入系統做模擬交易。實施逐筆交易可與國際接軌吸引外資，在交易效率及資訊透明度上更優於集合競價。

【更多精采內容，詳見

證交所櫃買中心凱基證

相關新聞

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

小資族獲減稅紅包 兩大重點檢視保單

2019-04-23 12:59

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

房貸商品花樣多 搶優質客戶

2019-04-23 00:28

風控從嚴 兆豐銀策略更彈性

2019-04-23 00:27

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

第一產五缺失 挨罰300萬

2019-04-23 00:26

刷中信卡繳綜所稅 三得利

2019-04-23 00:26

民眾看股市 樂觀中見保守

2019-04-23 00:26

台新金職場實習 名額逾300個

2019-04-23 00:26

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31

她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07

降低繳稅痛苦 這家銀行推刷卡繳稅12期0利率

2019-04-22 17:02

中小企業面臨傳承壓力 華南銀協助財富傳承

2019-04-22 13:22

日走3000步就有錢！用這招…甩肉還能賺錢

2019-04-22 11:00

銀行出奇招 搶「億元級」大戶

2019-04-21 01:16

外銀業者：外幣、藝品 高端客最愛

2019-04-21 01:14

匯市最前線／台幣本周估穩步盤整

2019-04-21 01:14

華南金董座 張雲鵬周五上任

2019-04-21 01:10

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00
看更多

熱門文章

她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07

馬自達瑕疵報告一拖再拖！交部怒斥：妨礙調查將開罰

2019-04-22 20:58

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

外銷訂單連五黑 Q2恐再衰退

2019-04-23 00:33

這些地段去年房貸利率殺到1.58％ 今年還會更低嗎？

2019-04-22 20:01

匯回資金 五年不能碰房地產

2019-04-23 00:40

華視再傳裁員 工會：昨天通知今天不用上班了

2019-04-23 12:51

海底撈老闆都佩服的王品 如何在大陸市場扭轉劣勢？

2019-04-23 01:35

開錯的發票仍有效！ 中獎一樣可以領

2019-04-23 10:58

金融時報看郭台銘…台灣的顛覆之王

2019-04-22 23:27

和泰、裕隆 大舉徵才600人

2019-04-22 23:34

郭台銘選總統 外資：鴻海將效法台積、台塑接班

2019-04-22 16:50

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

不堪長期虧損 益通將停止太陽能電池業務

2019-04-23 10:06

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

資金回台 估每年最高8,900億

2019-04-22 23:48

3月外銷訂單減38億美元 年減近9％

2019-04-22 16:18

3月外銷訂單年減9%連五黑 這項產品年減逾二成

2019-04-22 22:16

華為鏡頭成本 高於三星蘋果

2019-04-22 23:28

公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31

美將全面封殺伊朗石油出口 中油：今年台灣並未進口

2019-04-22 20:06

謝繼茂掌中華電 強打智慧牌

2019-04-22 23:29

兩大關鍵 華為躍高階手機代名詞

2019-04-22 23:28

華航60周年彩繪機 首航美國加州安大略

2019-04-22 17:36

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

學者批專法：拿國庫去貼原本就要匯回的錢

2019-04-23 00:47

勞動部出手！沒財力難符合規定 派遣公司將大洗牌

2019-04-22 18:03

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

降低繳稅痛苦 這家銀行推刷卡繳稅12期0利率

2019-04-22 17:02

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

Q1陸資來台金額年減8成 僑外資年減5成

2019-04-23 06:00

名家觀點／不攖中國之鋒 不做美國之卒

2019-04-23 00:49

欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳

2019-04-22 22:17

浪漫天際新塗裝 華航60周年彩繪機啟航

2019-04-22 20:28

派遣勞工 不怕被用過即丟

2019-04-23 00:35

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

基富通「好享退」報名逾3萬 善用網銀開戶好省時

2019-04-22 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top