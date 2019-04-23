證交所獎一千萬 鼓勵擬真平台下單

2019-04-23 14:42 台灣醒報 記者章文╱台北報導



天天送1,000份禮物，你抽到了嗎？台灣證券交易所舉辦逐筆交易擬真平台獎勵活動，還在進行中，六月底前天天抽1,000份「7-11 50元虛擬商品卡」或「7-11 CITY CAFE虛擬提貨卡）中杯拿鐵或大杯美式1杯」，凡投資人於證交所官網的逐筆交易擬真活動網站註冊，完成後至平台下單，即符合獎勵資格。

台灣證券市場明年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，為讓投資人在制度上線前知悉逐筆交易撮合方式、新式委託種類，如市價單、立即成交否則取消（IOC）委託、全部成交否則取消（FOK）委託，以及資訊揭示之頻率，證交所特別建置「逐筆交易擬真平台」。

此外，有11家券商包括宏遠證券、富隆證券、日進證券、元富證券、國票證券、新光證券、群益金鼎證券、凱基證券、富邦證券、元大證券及永豐金證券等也共襄盛舉，特別同步推出擬真平台服務，讓客戶提前熟悉逐筆交易規則、速度及態樣。

為增加投資人對擬真平台參與度，證交所與櫃買中心自2019年4月1日起三個月，對投資人辦理豐富的獎勵活動，每季推出不同獎勵措施，獎項合計高達千萬元。

投資人如欲參與獎勵活動，請至逐筆交易擬真活動網站註冊，並至證券商或交易所提供的擬真平台下單，每天完成3筆不同新式委託且成交就符合獎勵資格。

目前擬真平台測試時間為每天收盤後，下午2時30分至17時，以前一日的台股交易資料灌入系統做模擬交易。實施逐筆交易可與國際接軌吸引外資，在交易效率及資訊透明度上更優於集合競價。

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