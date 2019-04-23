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韓國瑜願承擔 郭台銘籲黨：打造韓方便參加初選的規則

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

通常到銀行開戶時，不但要填寫許多份的文件，而且同樣的基本資料要寫上好多遍，光是需要簽名的紙張就超過10張，開戶流程耗時動輒超過1小時；尤其，現在有關洗錢防制的規範更為嚴謹 ，開戶的程序亦更加繁瑣，開戶時間更冗長，為了減省開戶時間，兆豐銀行推出智慧櫃員機( STM)，把原本至少1小時開戶作業，縮短為20分鐘。

兆豐銀行表示，智慧櫃員機STM透過建立標準化作業程序、簡化冗長的開戶流程、降低人工作業的介入，讓開戶作業時間縮短。客戶僅需在STM螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可快速申辦台幣或外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行、行動e碼等各項功能，過程中如有任何疑問，兆豐銀行派有專人從旁協助，客戶全程只需簽署一份STM開戶申請書，即可完成開戶手續。

兆豐銀行表示，目前在吉林總部大樓的國外部及南京東路分行各建置一台STM智慧櫃員機，讓客戶搶先體驗，也讓近期報到的上百位同仁開立帳戶更加速有效率，上線至今，最短的開戶時間是11分鐘。

由於每個人的個人資料不同，銀行審核資料時花的時間也不同，透過智慧櫃員機STM開戶也一樣，所需時間長短因人而異；例如兆豐一位國外部的副理因為與臺灣銀行總經理邱月琴同名同姓，STM在審查客戶資料時，立刻發現名列PEPs（高知名度政治人物）名單當中，因此花了比其他人更長的時間進行審核，開戶時間也因此超過20分鐘。

洗錢防制需求，銀行開戶時間變長，也引起許多民怨，兆豐銀行引進智慧櫃員機STM，讓...
洗錢防制需求，銀行開戶時間變長，也引起許多民怨，兆豐銀行引進智慧櫃員機STM，讓開戶流程自動化，縮短時間成本。圖/兆豐銀行提供
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兆豐銀行洗錢防制臺灣銀行

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