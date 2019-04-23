洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



通常到銀行開戶時，不但要填寫許多份的文件，而且同樣的基本資料要寫上好多遍，光是需要簽名的紙張就超過10張，開戶流程耗時動輒超過1小時；尤其，現在有關洗錢防制的規範更為嚴謹 ，開戶的程序亦更加繁瑣，開戶時間更冗長，為了減省開戶時間，兆豐銀行推出智慧櫃員機( STM)，把原本至少1小時開戶作業，縮短為20分鐘。

兆豐銀行表示，智慧櫃員機STM透過建立標準化作業程序、簡化冗長的開戶流程、降低人工作業的介入，讓開戶作業時間縮短。客戶僅需在STM螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可快速申辦台幣或外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行、行動e碼等各項功能，過程中如有任何疑問，兆豐銀行派有專人從旁協助，客戶全程只需簽署一份STM開戶申請書，即可完成開戶手續。

兆豐銀行表示，目前在吉林總部大樓的國外部及南京東路分行各建置一台STM智慧櫃員機，讓客戶搶先體驗，也讓近期報到的上百位同仁開立帳戶更加速有效率，上線至今，最短的開戶時間是11分鐘。