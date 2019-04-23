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菲律賓強震已11死：馬尼拉首都圈的災後搶救

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

兆豐銀行宣布推出全國首創的「智慧櫃員機（STM）」，客戶全程只需簽署１份開戶申請書，即可輕鬆完成開戶手續，時間也大幅縮短，開戶變得很簡單。

STM不僅節省客戶開戶時間、優化智能服務體驗，藉由智慧工具進行把關，能減少人工作業易產生的疏漏，不僅能提高開戶作業效率及正確性，還可落實洗錢防制相關規定。

一般民眾到銀行開戶時，不但要填寫許多份的文件，而且同樣的基本資料要寫上好多遍，光是簽名就要簽上10來個，開戶流程耗時動輒超過1小時。尤其，現在有關洗錢防制的規範更為嚴謹，開戶的程序也更加繁瑣，冗長的作業時間，讓想再開戶的民眾很困擾。

兆豐銀行領先同業推出全國首創的智慧櫃員機(STM)，透過建立標準化作業程序、簡化冗長的開戶流程、降低人工作業的介入，讓開戶作業時間由1個小時大幅縮短為20分鐘。

客戶僅需在STM螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可快速申辦台幣或外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行、行動e碼等各項功能，過程中如有任何疑問，兆豐銀行派有專人從旁協助，客戶全程只需簽署一份STM開戶申請書，即可輕鬆完成開戶手續，開戶變得既智慧又便民。

兆豐銀行目前已在吉林總部大樓的國外部及南京東路分行各建置一台STM智慧櫃員機，讓客戶搶先體驗，也讓近期報到的上百位同仁開立帳戶更加速有效率，讓客戶和銀行達到雙贏的局面。

兆豐銀行智慧櫃員機(STM)開戶實景。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行智慧櫃員機(STM)開戶實景。圖／兆豐銀行提供
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兆豐銀行洗錢防制

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