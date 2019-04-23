兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



兆豐銀行宣布推出全國首創的「智慧櫃員機（STM）」，客戶全程只需簽署１份開戶申請書，即可輕鬆完成開戶手續，時間也大幅縮短，開戶變得很簡單。

STM不僅節省客戶開戶時間、優化智能服務體驗，藉由智慧工具進行把關，能減少人工作業易產生的疏漏，不僅能提高開戶作業效率及正確性，還可落實洗錢防制相關規定。

一般民眾到銀行開戶時，不但要填寫許多份的文件，而且同樣的基本資料要寫上好多遍，光是簽名就要簽上10來個，開戶流程耗時動輒超過1小時。尤其，現在有關洗錢防制的規範更為嚴謹，開戶的程序也更加繁瑣，冗長的作業時間，讓想再開戶的民眾很困擾。

兆豐銀行領先同業推出全國首創的智慧櫃員機(STM)，透過建立標準化作業程序、簡化冗長的開戶流程、降低人工作業的介入，讓開戶作業時間由1個小時大幅縮短為20分鐘。

客戶僅需在STM螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可快速申辦台幣或外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行、行動e碼等各項功能，過程中如有任何疑問，兆豐銀行派有專人從旁協助，客戶全程只需簽署一份STM開戶申請書，即可輕鬆完成開戶手續，開戶變得既智慧又便民。