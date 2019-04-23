使用牌照稅繳納期限至4月30日 逾期要繳滯納金

2019-04-23 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今年自用汽、機車全期及營業車上期使用牌照稅繳納期限至2019年4月30日，台北市稅捐稽徵處提醒民眾依限繳納，以免逾期被加徵滯納金。

稅捐處說，依稅法規定，逾期繳納使用牌照稅，每超過2日按應納稅額加徵1%滯納金，例如今年使用牌照稅在5月3日或4日繳納，將按應納稅額加徵1%滯納金，如5月5日或6日繳納者則會加徵2%，依此類推，最高加徵至15%，超過30日仍未繳納，除會被移送強制執行，如未繳稅被查獲行駛或停放公共道路，還會被裁處罰鍰。

稅捐處表示，如未收到或遺失今年牌照稅單，可以電話、傳真、網路或親至該處所屬12個分處及派駐臺北市區監理所、士林監理站申請補發，並就近至附近代收金融機構或統一、全家、萊爾富及來來(OK)等四家便利商店 (稅額2萬元以下)繳納，或透過便利商店多媒體事務機輸入車號及身分證字號/統一編號，列印繳納單後，直接繳納。另也可以自動櫃員機、電話語音、網際網路、行動支付APP、信用卡等多元管道繳納稅款。

為服務民眾，稅捐處將於今年4月30日延長各分處全功能櫃檯服務時間至下午6時30分，提供補發繳款書、稅務諮詢等服務，民眾可多加利用。如有使用牌照稅相關疑義，可就近向稅捐處或所屬分處洽詢，也可至稅捐處網站（網址：https：//tpctax.gov.taipei）查詢。