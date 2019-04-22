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國銀手中資金多 去年台灣房貸利率走低

2019-04-22 20:01經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

銀行手中資金多，房貸市場競爭激烈。財團法人金融聯合徵信中心統計數據顯示，去年全年各地新增的房貸平均利率幾乎都下滑，包括台北市、新北市、高雄市，去年年底利率落在1.73~1.74％。國銀業者預估，今年房貸利率也有機會出現下殺空間。

央行將在明（23）日公布3月五大銀行新承做放款平均利率，市場觀察平均利率是否出現下殺。國銀業者認為，央行持續凍息，近期房貸利率仍處於平穩階段，今年不動產主要行庫土銀、華銀都拉高自家的房貸餘額成長目標，各銀行將房貸業務列為今年重點工作，預期今年房貸市場利率仍然有殺價空間。

根據聯徵中心資料顯示，去年國內各地新增的房貸平均利率幾乎都下滑。包括台北市的新增房貸平均利率，從前一年12月的1.77％，下滑到去年12月剩下1.73％；同一時間，台中市從前一年年底的1.75％下滑到1.74％、台南市從1.766％下滑到1.73％、高雄市從1.79％下滑到1.77％、新北市從1.769％下滑到1.738％。

國銀去年積極推展房貸商品，進攻不動產市場，消化手中資金，利率也越來越有談判空間。

銀行業者指出，一般民眾如果能提出還款能力證明、加上不動產位置坐落在捷運附近等地理位置良好，房貸利率還有機會殺到1.7％以下。假設自身工作又在百大企業服務、與銀行往來密切，或是申請公教人員房貸利率專案，房貸利率還有機會談到1.6％以下。去年第4季，台北市信義區與萬華區都有地段的平均貸款利率出現1.58％水準，台中市清水區也出現平均1.57％的房貸利率。

各國銀房貸商品花樣多。國泰世華銀瞄準五師，包括醫師、律師、會計師、建築師、精算師，或是公教等正式員工，推出選擇A+尊榮房屋貸款，利率1.61％起跳，貸款成數最高八成，要搶優質房貸客戶。

玉山銀的e指房貸有推出試算申請，民眾有機會申請到分段式利率1.6％起、貸款期間20年，且玉山銀卡友又是玉山銀房貸顧客的話，還可以參加紅利點數折抵房貸利息。外銀滙豐銀房貸利率則是推出原屋貸款、房貸轉貸或增貸專案，鎖定購屋族、轉貸族等，最低綁約3年利率1.63%起跳，但活動日期僅到6月中為止。

房貸玉山銀
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