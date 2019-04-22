培訓準社會新鮮人 台新金提供300個體驗機會

2019-04-22 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新金控22日表示，推出「Early Win職場體驗計畫」，讓仍在學的學生，透過一年的完整實習培訓，縮短畢業後求職的磨合摸索期，更順利的接軌職場。今年實習機會超過300個，履歷收件截止日為5月31日。

台新金控人力資源處副總經理梁富惠表示，由過往深耕校園的經驗中發現，若能提前培訓，對大四或碩二的準社會新鮮人求職者的職場理解及專業技能將更有助益，且同學們也有高度興趣先行探索職場工作，因此推出Early Win職場體驗計畫。

該計畫旨在透過一年的完整培訓制度，鼓勵同學實際接觸金融業服務模式，發掘自身興趣並補足學用間的技能落差；經由實習計畫，建構學界、業界的橋樑，縮短新鮮人求職的磨合摸索期，畢業後順利接軌金融職場。

展望今年，台新金控表示，開出超過300個實習機會，新增包括資訊工程師、程式設計師、證券服務專員、信託作業專員、授信管理專員等實習機會，讓同學有更多元的學習選擇，也是培養自己求職能量與自信心的良機。

台新金控近年來在校園深耕的成果豐碩， 以去年為例，各大專院校報名「Early Win職場體驗計畫」的同學超過千人，這些同學會投入銀行前、中、後台的不同單位充分學習，能接觸到理財作業、電話客服、徵審文書等。

Early Win職場體驗計畫自推出以來，已有近2,000名同學透過該計畫，在台新找到屬於自己的黃金職涯。

由於一般社會新鮮人在求職時往往難以將自身學經歷與職場做連結，對於想進入金融業就職的在學生，梁富惠建議，加入實習計畫是一條捷徑，以實際上呈現的樣貌來看，每年通過實習評核，轉為正式行員的新鮮人達四成以上。

梁富惠表示，願意投入實習的同學，在正式進入職場後的主動性與工作績效都有較佳的表現，在面試時也有一定程度的加分。