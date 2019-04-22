公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



彰化銀行新任總經理黃瑞沐15日辦理布達典禮，圖左為新任總經理黃瑞沐、右為彰銀董事長凌忠嫄。 彰化銀行／提供 分享 facebook

公股人事無預警大風吹後，部分行庫在海外均設有子行，因此也陸續召開董事會，更換子行董事長與董事職位，彰化銀行今（22）日率先公告中國大陸南京子行的新任董事長與董事異動，由該行董事長凌忠嫄兼任。

據彰銀公告，該行常董會通過大陸地區子行董事長與董事異動案，原任董事長張明道解任，由凌忠嫄接任；彰銀原任總經理張鴻基擔任董事一職，也將更動為新任總經理黃瑞沐。彰銀表示，仍需待當地主管機關核准後生效。