她的資歷幾乎在金控行政職 真的適合接任一銀總座？

2019-04-22 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



公股人事異動案風波再起，受到矚目的第一銀行總經理蔡麗雪今（22）日再度被立委點名，她的經歷真的符合銀行總經理資格嗎？並問財政部長蘇建榮、金管會副主委張傳章，蔡麗雪具備哪項資格。

立委質疑：蔡麗雪符合哪項資格？

據銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第4條規定，銀行應置總經理一人，負責綜理全行業務，且不得有其他職責相當之人。其應具備良好品德、領導及有效經營銀行之能力，並具備下列資格之一：

一、國內外專科以上學校畢業或具同等學歷、銀行工作經驗九年以上，並曾擔任三年以上銀行總行經理以上或同等職務，成績優良者。

二、銀行工作經驗五年以上，並曾擔任三年以上銀行副總經理以上或同等職務，成績優良者。

三、有其他經歷足資證明其具備主管領導能力、銀行專業知識或經營銀行之能力，可健全有效經營銀行業務者。

立委黃國昌今日在質詢台上，問財政部、金管會，蔡麗雪符合哪項資格？蘇建榮與張傳章答覆不同調，蘇建榮說是第2項，銀行經驗五年以上；而張傳章回答是第3項。

據悉，蔡麗雪在金融機構服務數十年中，大多時間都在台灣金控擔任行政、稽核職務，只有早期的時候做過銀行分行經理，因此，也讓金融圈人士議論紛紛，認為她的經歷是否真有能力在一銀擔任總經理職務。

這也讓黃國昌認為，因上面有人，直接就擔任一銀總經理，為符合資格，結果用第3款所謂的概括條款，補一堆資料達符合資格。

該人選也讓立委質疑，這名單是由誰提供的？蘇建榮一致用「是院與部一起討論出來的。」

外傳：蔡麗雪接任 關鍵人物為蔡哲雄？

不過，立委賴士葆先前指出，蔡麗雪曾任台灣金控董事長蔡哲雄的機要秘書。因此，不禁讓人懷疑，蔡麗雪接任一銀總座，背後的關鍵人物應是蔡哲雄。蔡哲雄自離開金融業後，不僅是寶佳集團的金融顧問，同時也是國揚實業的董事之法人代表。

此次公股行庫無預警人事異動案，有人說是民進黨派系角逐，也有人說是不配合政策，因此「惹到人」。而金融圈盛傳，第一金這次的異動案，應該是屬後者，在政策性放款亦或是不配合官員的請求，進而惹到一些官員或民意代表。

一銀海外占比逐漸提升 蔡麗雪如何因應？

此外，從目前第一銀行的收益來看，海外獲利占比不斷提高，今年初更將海外占比期盼能提升至50%。原任一銀總經理鄭美玲同時兼任美國第一銀行董事長，此次同時卸任，而美國第一銀行的新任董座至今尚未有人選出爐，若是由蔡麗雪接任該職務，恐會引來另一波質疑。

因海外利差較大，且對於遍布全球的行庫而言，能多賺一點，這也讓許多公股行庫今年初都公開表示，今年的海外收益占比會提高，其中一銀更喊出50%的占比目標。

不過，從蔡麗雪過去的經歷來看，基本上都是在台灣服務，沒有海外經驗，卻接任海外收益逐漸增加的第一銀行重要職務，這點也讓金融圈人士議論紛紛。

同時，無預警的人事異動案，間接撤銷鄭美玲的海外職位，金融圈人士認為，這或許會讓海外的監理機關認為「相當奇怪」。

新任董、總 應持續堅守風控

第一銀行繼慶富案後，被外界稱作救火隊的董瑞斌與鄭美玲，不僅用最快時間帶領集團走出陰霾，更能將獲利不斷創高，又能兼顧風險，這也為後面接任者，打下穩固的基礎。

金融圈議論紛紛，對新任者抱著不同的期待，有人認為，是否能做出成績、或效應應該會在下半年反映出來；但也有人覺得，一銀自去年就有穩固的基礎，因應今年景氣較溫和，該行備抵呆帳覆蓋率也有略為上升，採儲糧策略，且首季的獲利均有在預期目標內，至少今年只要不要有太大的逾放，應該能完成目標。

不過，可以從另外一個角度去分析，也就是「一銀未來的放款量」，由於今年的景氣較為溫和且有衰退跡象，許多行庫在放款上都較於保守，漸漸改變受益比重與資產結構，但若未來，一銀的放款量卻超出預期，可能就會為該行埋藏許多「未爆彈」。

因此，蔡麗雪上任後首當其衝，就得面臨如何兼顧風險與獲利，而她的經營績效，也會是今年的關注焦點之一。