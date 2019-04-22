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近兩兆海外資金將回台、新台幣恐瘋漲？央行兩招因應

2019-04-22 15:31經濟日報 記者陳美君╱即時報導

政府鼓勵海外資金匯回投入實質投資，財政部預估，每年最多有8,900億元的資金回流台灣，兩年合計近1.8兆元；在今（22）日的財政委員會上，立委吳秉叡質疑，資金大量匯回，是否可能衝擊新台幣匯率？央行副總裁嚴宗大回應，「我們有一套對資金回流的管理辦法，依央行目前的制度，可以處理這樣的情況。」

據了解，央行對海外資金匯回的管理辦法，其實就是兩個大原則，一是海外資金匯回當下，不能直接轉成新台幣，而是先放在外匯存款專戶裡，其中只有5%可自由運用，另外25%雖然可用以金融投資，但要進行金融性投資，需要委託金融機構，必須簽約、換匯與下單，而這些事項都需要時間，進而達成分散效果。

另一個原則是透過大額結匯通報系統，掌握匯市的買賣現況，再加上台商匯回海外資金，需經過經濟部與財政部的審查，央行可以透過這些機關的審查資料，充分理解有多少資金將匯回，並提前進行分散匯入的安排。

央行大額結匯通報系統是指，銀行承做遠匯或即期超過100萬美元，銀行透過既有系統通報央行，另外，銀行承作企業結匯超過100萬美元，或自然人超過50萬美元，必須檢視文件，確定有實質需求才可承做。

央行強調，海外資金匯回時間，銀行結匯當下就會分散安排，避免集中在同一天交易，除了維護新台幣匯率穩定外，同一時間大量結匯，也可能墊高客戶的換匯價格。

嚴宗大今日在立法院表示，初步評估，台商匯回以實質性投資為主，應有助於經濟成長，至於對金融面可能產生的衝擊，只要掌握資金匯回時點與詳細資料，以央行目前管理制度，絕對有能力處理。

過去，當問及海外資金回流問題時，中央銀行總有兩大憂慮，首先是資金大量匯回將衝擊匯市穩定，就像熱錢同時大量匯入一樣，會造成新台幣匯率勁升；其次則是資金返台並未投入實質投資，反而跑去炒房，導致房價大漲，釀成資產價格泡沫。

財政部長蘇建榮今日在立法院表示，政府為鼓勵海外資金回流，祭出具體租稅優惠，

第一年匯回資金稅率為8%、 第二年為10%，未來若確定投入實質投資，稅率還可再減半至4%跟5%。

蘇建榮強調，根據財政部掌握的資料，海外資金匯回，只有51%是所得，需要課稅，且境外被課過的稅也無法抵減。另外，為避免資金匯回流入房市炒作，蘇建榮強調，海外台商匯回資金，必須先存放在外匯存款專戶，五年內都不能購買不動產，等到閉鎖期屆滿，自第六年起，可各取三分之一，到第八年才完全解禁。

央行官員表示，資金若大量匯回，對新台幣匯率衝擊在所難免，央行只能充分掌握資金進出的資訊，並盡量分散、降低匯率大幅波動的機率。

另外，立委江永昌質疑，央行前總裁彭淮南曾擔心，海外資金匯回是為富人減稅，同時也可能影響金融穩定，對此，嚴宗大回應，經過這麼長時間，跟各部會的溝通和討論以後，很明確就是以直接投資為主，經常性投資相對少，所以央行也有一些很好的管理措施，所以這裡也是我們長期討論的結果。一開始，當然對這個案子有不同的看法，這是合理的。

嚴宗大還說，海外資金匯回，會先放在外匯存款專戶裡，而這些存款都已經有特定計畫，要等執行後才可以動用，所以並不是我們想像，一下子有這麼多的錢同時出現在外圍，會對新台幣匯率造成巨大衝擊。

央行新台幣台幣匯率
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