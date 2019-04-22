央行理監事會議利率連12凍？ 支持與反對呈現拉鋸

2019-04-22 09:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）偏鴿，今年可能都不會升息，我國中央銀行也同樣利率連11凍，央行第二季理監事會議將在6月20日舉行，升息與否屆時仍是市場關切話題，國內民眾對於央行該不該升息態度呈現拉鋸，根據金控調查，支持央行維持利率不變的有四成，支持升息的也有三成七。

國泰金控今天發布4月國民經濟信心調查結果，在時事題方面，被問到在目前的景氣與物價展望下，對央行升或降息決策與資產選擇的看法時，有將近四成（39.7%）的民眾支持央行今年維持利率不變，主要原因是主計總處預估今年通膨率為0.73%，仍高於台灣銀行一年期定期存款固定利率，且經濟成長動能仍偏弱，因此支持央行不升息。

儘管全球主要央行都已經偏鴿，市場一片偏寬鬆的氛圍下，仍有高達37.4%的民眾支持央行進行升息決策，可能與國人仍偏好存款有關。

調查顯示，在目前的經濟與利率環境下，民眾在給定的五種資產選項中，最想投資或持有的資產是新台幣存款，比例高達30.1%，另有高達29.3%的民眾偏好台股與台股基金。

對於傳統的抗通膨資產，民眾則顯得興趣缺缺，分別為不動產的14.5%及黃金的12.8%，也呼應前述民眾對於今年2019年通貨膨脹率處在低檔的預期。