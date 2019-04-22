親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

聯合報民調／藍誰最強棒 26%拱韓國瑜 19%挺郭台銘

道歉是種藝術：日本平成年代的「謝罪文化」

央行理監事會議利率連12凍？ 支持與反對呈現拉鋸

2019-04-22 09:44經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

美國聯準會（Fed）偏鴿，今年可能都不會升息，我國中央銀行也同樣利率連11凍，央行第二季理監事會議將在6月20日舉行，升息與否屆時仍是市場關切話題，國內民眾對於央行該不該升息態度呈現拉鋸，根據金控調查，支持央行維持利率不變的有四成，支持升息的也有三成七。

國泰金控今天發布4月國民經濟信心調查結果，在時事題方面，被問到在目前的景氣與物價展望下，對央行升或降息決策與資產選擇的看法時，有將近四成（39.7%）的民眾支持央行今年維持利率不變，主要原因是主計總處預估今年通膨率為0.73%，仍高於台灣銀行一年期定期存款固定利率，且經濟成長動能仍偏弱，因此支持央行不升息。

儘管全球主要央行都已經偏鴿，市場一片偏寬鬆的氛圍下，仍有高達37.4%的民眾支持央行進行升息決策，可能與國人仍偏好存款有關。

調查顯示，在目前的經濟與利率環境下，民眾在給定的五種資產選項中，最想投資或持有的資產是新台幣存款，比例高達30.1%，另有高達29.3%的民眾偏好台股與台股基金。

對於傳統的抗通膨資產，民眾則顯得興趣缺缺，分別為不動產的14.5%及黃金的12.8%，也呼應前述民眾對於今年2019年通貨膨脹率處在低檔的預期。

央行升息
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

日走3000步就有錢！用這招…甩肉還能賺錢

2019-04-22 11:00

國泰金調查：37%民眾希望央行升息

2019-04-22 09:29

保險業利關人實質認定 不動產、股票交易影響最大

2019-04-22 00:30

防利益輸送 保險業實質利害關係人納管

2019-04-22 00:26

保險業利害關係人 擴大控管

2019-04-21 23:23

金管會新規／不動產、股票交易 影響大

2019-04-21 23:19

金管會新規／下一步…研議是否修法

2019-04-21 23:18

框架太多 REITs熱不起來

2019-04-21 23:18

REITs市場／國泰R1要降低管理費

2019-04-21 23:16

REITs市場／土銀不排除辭受託機構

2019-04-21 23:16

金管會四招 擴大資本市場

2019-04-21 23:16

央行談數位通貨 暫無發行迫切性

2019-04-21 23:16

八大公股行庫 女力抬頭

2019-04-21 23:16

銀行出奇招 搶「億元級」大戶

2019-04-21 01:16

外銀業者：外幣、藝品 高端客最愛

2019-04-21 01:14

匯市最前線／台幣本周估穩步盤整

2019-04-21 01:14

華南金董座 張雲鵬周五上任

2019-04-21 01:10

遠銀伺機併購 擬私募百億元

2019-04-19 23:49

銀行優惠集中…鎖住潛力卡友

2019-04-19 23:44

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48

低利時代！房貸搬家晉升「人生省力組」

2019-04-22 00:00
看更多

熱門文章

台積3D封裝 獨家搶蘋單

2019-04-21 23:32

小資族40萬、頂客族81萬以下 今年都免繳稅

2019-04-21 21:01

5G出貨 宏達電、啟碁搶頭香

2019-04-22 00:03

旺宏董事長 吳敏求靠毅力走出谷底

2019-04-21 13:56

蘋果、高通擴大合作 台廠補

2019-04-22 00:00

寶佳 傳躍東元前三大股東

2019-04-21 23:22

蘇揆就職100天 端出十大菜

2019-04-22 00:08

牧德董事長汪光夏 教授變獨角獸

2019-04-21 13:59

史上最複雜 春遊補助反應冷

2019-04-21 23:27

郭明錤預期明年5G iPhone帶起換機需求 這幾個產業看好

2019-04-22 10:01

報稅列購屋借款利息扣除 六大提醒

2019-04-21 15:31

房貸利息列扣 六點不漏

2019-04-22 02:03

台積領軍 帶旺生態系

2019-04-21 23:55

工程顧問業結合資通訊技術 創造數位轉型新商機

2019-04-21 12:16

防利益輸送 保險業實質利害關係人納管

2019-04-22 00:26

蘇內閣100天／北捷環線二期預算 拍板

2019-04-22 00:07

中華電 23日秀技術串聯成果

2019-04-22 00:02

台商回流商用不動產搶手 老廠拚資產活化

2019-04-21 21:11

扶養孫子女學費終可申報扣減 祖父母今年報稅別忘權利

2019-04-21 20:58

運動休閒健身夯 台灣精品印尼掀熱潮

2019-04-21 12:42

非蘋擴大採用相關技術 GIS有望受惠

2019-04-21 23:58

保險業利害關係人 擴大控管

2019-04-21 23:23

第二度插旗台北 全國電子新DC座落古亭商圈

2019-04-22 08:46

八大公股行庫 女力抬頭

2019-04-21 23:16

回嗆郭台銘？ 財長蘇建榮：新南向不單靠北京

2019-04-22 09:44

周怡君任工研院產業學院執行長

2019-04-22 10:06

企業生日快樂／中鼎工程界悍將 年年賺錢

2019-04-21 22:50

寶佳賺股價…也是一著棋

2019-04-21 23:18

蘇內閣100天／農地工廠合法化 環團轟

2019-04-22 00:07

金管會四招 擴大資本市場

2019-04-21 23:16

蘋果盛讚「波士頓校區」臻鼎最美廠區首度曝光

2019-04-22 10:01

3月外銷訂單估連5黑 學者：最快第二季轉正

2019-04-21 12:25

智冠董座王俊博 恣什麼打造他的遊戲王國

2019-04-21 13:51

翁啟惠領軍生技訪問團以國取經

2019-04-21 22:55

金管會新規／不動產、股票交易 影響大

2019-04-21 23:19

企業舊車換新退稅 要列收入

2019-04-22 02:03

金管會新規／下一步…研議是否修法

2019-04-21 23:18

新iPhone加速類載板滲透率 郭明錤看好台光電、臻鼎

2019-04-22 10:26

框架太多 REITs熱不起來

2019-04-21 23:18

保險業利關人實質認定 不動產、股票交易影響最大

2019-04-22 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top