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保險業利關人實質認定 不動產、股票交易影響最大

2019-04-22 00:30聯合報 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

金管會對保險業與利害關係人交易限制將從嚴規範，保險業者表示，受影響最大的是不動產...
金管會對保險業與利害關係人交易限制將從嚴規範，保險業者表示，受影響最大的是不動產及股票交易。 圖／聯合報系資料照片
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金管會對保險業與利害關係人交易限制，從嚴採「實質」方式認定利害關係人範圍，保險業者表示，受影響最大的是不動產及股票交易。

根據金管會發布的最新函令，採「實質」認定利害關係人範圍規定，適用於保險業對利害關係人放款，及保險業與利害關係人間從事放款以外的交易。

保險業者指出，目前保險業與利害關係人交易項目中，比較多的是不動產交易跟股權交易。新規定上路之後，這兩項交易受影響最大，必須納入規範的適用對象範圍更廣，從原本的利害關係人，擴及「實質」利害關係人。

某大型壽險公司高層則說，公司原本對於利害關係人交易就管得嚴，金管會的新規定完全可以照辦，沒有影響，但「業界有人沒有做這麼細，就會受影響。」

另外，根據金管會訂定的「保險業與利害關係人從事放款以外之其他交易管理辦法」，利害關係人的範圍包括保險業的負責人及大股東，以及保險業的負責人及大股東為獨資、合夥經營的事業，或擔任負責人的企業，或為代表人的團體等。負責人的範圍則包括董事、監察人、總經理、副總經理、協理、經理或與其職責相當的人。

業者表示，過去為避開利害關係人範圍，保險公司負責人在擔任其他公司職務上，可能刻意規避，以後採「實質」認定，無法規避後，有些公司負責人，在外面有開公司、或兼其他公司重要職務的，多少可能會受影響。

保險
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