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下周2019年「台北國際汽車零配件展」六合一展開展

2019-04-20 11:50經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

2019年「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」、「台灣國際智慧運輸展」與「台灣國際電動汽機車展」將於4月24日登場，展出到27日，緊接著「台灣國際機車產業展」及「台灣國際汽車改裝暨維修保養展」則在4月25日舉行。

今年展覽項目齊全，國內的零配件大廠包含東陽（1319）、帝寶（6605）、為升（2231）、秀山、龍鋒等。這次展區除南港展覽館1館外，首次使用新開幕的2館，本屆六展規模合計有1340家參展商，計有14國參展國，使用3750個攤位，規模突破上屆。本屆展覽以電動化、電子化及智慧化為主軸，已經成為亞洲最佳汽機車產業整合採購平台。

台新投顧指出，就盤面結構而言，上周下跌類股多於上漲類股，並非全面偏多，預期市場輪動將更頻繁，信心面影響下，資金移轉將會以新運用商機，有業績題材支撐營收能見度高之個股為主，仍以選股為主要投資方向。

台股年初以來已累積一定漲幅，指數將呈現高檔區間整理，趨勢選股投資術正夯，業績題材支撐的概念股看悄。電動車早已掀起全新商機，下周2019年「台北國際汽車零配件展」六合一展開展，相關新產品、新運用的發展，都將成為市場注意的焦點議題之一。

台灣國東陽
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