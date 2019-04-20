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航空卡熱戰 刷3元換一哩

2019-04-20 00:27經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

銀行業將本求利，今年又開始縮減信用卡權益，滙豐銀行攜手中華航空逆勢出擊，以「刷3元就可以累積一哩」的超殺方案搶市，門檻不到市場行情的八分之一，要大搶頂級商務人士商機。

銀行搶金字塔階層商機，航空卡優惠發燒。 本報系資料庫
銀行搶金字塔階層商機，航空卡優惠發燒。 本報系資料庫
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國泰世華銀去年底公告縮減信用卡機場外圍停車優惠，台灣企銀也調整鈦金商旅卡的機場接送優惠價，漲價40元，銀行縮減信用卡優惠的情況有增無減。

但滙豐銀行19日宣布，持中華航空聯名卡的無限卡及御璽卡卡友，於華航官網買機票，3元就可累積一哩，較該行平時25元換一哩的方案，累哩速度快了八倍。

滙豐銀行表示，卡友於華航官網購買機票，單筆金額滿新台幣1.5萬元，登錄後，無限卡、御璽卡享3元換一哩優惠，白金卡亦享10元累積一哩優惠，每卡額外回饋最高5,000哩。

台新銀行的國泰航空世界卡，也推出5元換一亞洲萬里通哩數的方案，以世界卡為例，平日國內刷22元換一哩，但六個月內搭乘國泰航空、國泰港龍航空航班，搭乘一次，指定消費10元換一哩；搭乘二次以上，指定消費5元換一哩。

渣打銀行鎖定航空市場的高消費能力，獨家首創「尊榮哩遇」服務，與華航合作，提供渣打銀行客戶可將該行承作的各幣別定存利息，選擇兌換為華航哩程數，可彈性選擇將全部或部分利息兌換為哩程數，再依據需求兌換為機票或座艙升等，其餘仍可依約月月領息。

銀行業者指出，國內航空卡超過十張，已相當競爭，為何銀行還是前仆後繼，因商務人士最常使用的航空聯名卡，其單卡單月消費數字貢獻度高，可平衡銀行的發卡成本，達到客戶真正有貢獻的目標。

銀行業者說，台灣信用卡市場越來越難做，除了競爭激烈，卡友也相當聰慧，變成銀行一直拋行銷預算，信用卡張數一直增加，銀行卻得不到應有的獲利。

預計今年起，會有越來越多銀行砍掉不消費的卡友權益，改提供更優質服務給頂級客戶，未來頂級卡可享的優惠，將比白金卡高許多。

銀行搶飛航商機概況 圖／經濟日報提供
銀行搶飛航商機概況 圖／經濟日報提供
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