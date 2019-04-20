外溢保單 掀價格戰

2019-04-20 00:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／台北報導



高齡化、少子化年代，國人健康意識提升，多家大型壽險公司不約而同瞄準外溢保單商機。

繼國泰、富邦、台灣、中國、第一金人壽之後，新光人壽也加入戰局，且以四項獨創機制、保費最高可對砍等特色搶市。

新光人壽主管表示，市售外溢保單，像是國泰人壽鍾心Walker、富邦人壽天行健、台灣人壽步步盈、中國人壽GO健康、第一金人壽健康滿分...等等，幾乎都是健康險，外溢效果不是提高保額、保費打折就是給回饋金，方式主要以走路、計步為主。

為求後發先至，新光人壽獨創四項機制，加上計步、國內保單過往常見的無理賠紀錄可折抵保費，讓保戶六管齊下，透過累積點數方式來折抵保費，折抵幅度最高可至50%，比當前外溢保單最高折抵幅度10%還大。

新光人壽主管指出，如果保戶不愛運動，也不愛走路，甚至睡眠品質不好，只要有好的健康存摺，依舊有機會享有15%的保費折扣。

健康存摺是新光人壽為推廣外溢保單，結合全民健保紀錄的創舉。

保戶下載衛生福利部全民健康保險署的全民健保行動快易通App，裡頭有住院、手術、門診、用藥資料等Excel檔，把檔案上傳到新壽的官網，只要過去三年沒有住院紀錄，就可獲得15%的保費折扣。

健康存摺採級距式計點，前一年無住院紀錄給1,000點，前兩年無住院紀錄給3,000點，前三年無住院紀錄給5,000點，點數可與其他五項累點機制併同計算。

有別於市售外溢保單以計步為主，新光人壽讓保戶用小米手環計算心跳率，推出有效運動累點方式；另外還結合登高、路跑等活動，做為累點途徑。

不喜歡運動的人，光靠健康運動也可協助節省保費。只要每周有三天，每天都可以好好睡上六到八小時，每周可獲50點。這些都是新壽推廣外溢保單的獨創舉措。

市售外溢保單概況 圖／經濟日報提供 分享 facebook

小辭典／外溢保單

壽險業者指出，高齡化、少子化、穿戴裝置興起下，保險業者為貼近社會脈動，競相推出外溢保單，只要被保險人願意在健康促進、維持良好體況上做努力，就有機會保費打折、保障增加，或額外獲得保險公司給的回饋金。

外溢保單的發行，旨在將傳統上，保險為事後補償的觀念，變成「事前預防」，以開創三贏，包括：保戶養成良好健康習慣、保險公司降低理賠機率、國家減少醫療成本。（陳怡慈）