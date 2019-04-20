遠銀強化投資 衝高獲利

2019-04-20 00:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／台北報導



遠東銀行第1季獲利較去年同期大幅成長逾七成，並且在獲利結構上，屬於利息收益的比重降到約45%多，首度跌破五成，其他的手續費收入與財務投資比重竄升，遠銀並期持續朝利息收益比重維持低於五成的目標邁進，提升手續費與投資操作獲利貢獻，降低對傳統授信業務利息收入的依賴度，提升績效。

遠銀總經理周添財指出，今年第1季受惠資本市場行情轉佳，帶動投資操作評價利益提升，以及理財、企金手續費收入成長，使得遠銀首季自結稅前盈餘來到13.65億元，比去年第1季的7.84億元大幅成長了74%，也延續了去年全年稅後純益年增率達23.5%的亮麗表現，雖然投資操作獲利主要仍視市場而定，但各項業務手續費收入持續成長，使得遠銀今年獲利展望樂觀。

他指出，比較國際上的績優大型銀行，傳統放款業務的利息收入比重，都是低於五成，因此遠銀也期許朝此方向努力，中長期目標希望利息收入、手續費、投資操作利益三大塊能夠盡量均衡，如此可以減少對傳統放款業務的依賴，避免在過度競爭下易陷入殺價困擾，並藉由專業度的提升，提高其他業務獲利貢獻，也提升資本與資金運用效益。

以遠銀創新發展的社群銀行Bankee為例，即將在5月推出活存帳戶新商品，標榜不限金額一律給予活存優利0.6%，透過社群銀行吸引更廣大的年輕與小資族群，擴大遠銀客層，進而調整存款客戶結構，達到降低遠銀資金成本並穩定資金來源的雙重效益，目標三年來自社群銀行端的存款規模要達到百億元，遠銀本身的資源則可用於開發更高端客戶與專業服務。