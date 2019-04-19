去年專案金檢被查到 南山向官員解釋一時疏漏

2019-04-19 21:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



才隔一天，南山人壽又被罰了！金管會今（19）日發布最新裁罰案件，因去年專案金檢南山人壽時，發現其在投資國內外股票及外匯操作有六大缺失，其中投資一些低流動性股票達一定部位，卻沒有做好風險控管且陷入虧損，金管會以違反保險處以罰鍰180萬元，其他缺失則處以五項糾正。南山人壽向保險局解釋應該是投資的股票部位太多，所以一時有所疏漏所致。

保險局官員晚間表示，此次裁罰主要是因為去年金檢局辦理專案檢查該公司時，主動發現其買賣國內股票有的已達到長期虧損卻沒有處分或是買了一些平常成交量極低的股票，有低流動性風險而且已損失一段時間，卻沒有依自訂風控管理指標處分，違反保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰180萬元，加上一些作業上及報告上情節較不嚴重的五項缺失，也依保險法第149條第1項規定予以5項糾正。

官員指出，因金檢查核報告接近去年底出爐，但還需要進一步查核跟請公司陳述意見等，因此遲至今天才正式宣布裁罰案。

據保險局裁決報告內容指出，南山人壽投資決策總共計有六項缺失，其中較重情節是第二點，在辦理國內股票投資，迄未依個股日均量訂定持股上限之流動性風險控管指標，致達停損標準而決定執行減碼之個股，有無法立即處分完畢之虞，依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」處以180萬元罰金。

針對相關缺失，南山人壽向保險局解釋應該是投資的股票部位太多，所以有所疏漏所致。依照新通過的保險法規定，該缺失下限是60萬元、最重可罰到1,200萬元，保險局依其情節最後決定處以下限3倍罰鍰以示警惕。

此外其他買賣股票的缺失包括一、國內股票投資組合之持股，有未實現損失長期超逾停損限額或損失金額較大者，未有效停損及評估股價下行風險，導致損失擴大；二、證券投資部部門主管從事股票買賣交易，對其投資及停損決策之覆核作業有欠妥善者、對大額損失或達停損標準之持股未納入國內外股票交易月檢討作業。

至於在外匯操作，包括2017年及2018年間外匯價格變動準備金比例於三個月內兩度沖抵下限，惟外匯曝險比率卻逐月提高，匯兌風險未積極改善；以及辦理換匯換利交易（CCS）而承作美元利率交換（IRS）避險交易核算操作績效，未反映真實操作結果，官員說主要是作業執行與報告上缺失因此只記糾正。