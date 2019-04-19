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記者悄悄話／郭董跟韓總誰懂經營？四個財務數字比一比

又是南山人壽！金管會以六投資缺失再罰180萬元

2019-04-19 19:36經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

南山人壽又被罰了！金管會今（19）日表示，南山人壽投資國內股票及外匯操作有六大缺失，有礙健全經營之虞，再罰180萬元。

保險局表示辦理保險業務時，違反保險法相關規定，依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰新台幣180萬元整，並依保險法第149條第1項規定予以5項糾正。

該公司國內股票投資組合之持股，有未實現損失長期超逾停損限額或損失金額較大者，對所擬具停損因應措施有未落實執行，且未評估股價下行風險，致有持股損失擴大之情事，有礙健全經營之虞。

該公司辦理國內股票投資，迄未依個股日均量訂定持股上限之流動性風險控管指標，致達停損標準而決定執行減碼之個股，有無法立即處分完畢之虞，核未執行保險法第148條之3第1項規定授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第5款之處理程序。

該公司證券投資部部門主管從事股票買賣交易，對其投資及停損決策之覆核作業有欠妥善者，有礙健全經營之虞。

四是該公司辦理國內、外股票交易月檢討作業，對大額損失或達停損標準之持股，未予納入月檢討報告之檢討標的，有礙健全經營之虞。

五是該公司106年及107年間外匯價格變動準備金比例於三個月內兩度沖抵下限，惟外匯曝險比率卻逐月提高，對匯兌風險未有積極改善措施，風險監控亦欠落實，致遭鉅額匯兌損失，有礙健全經營之虞。

六是該公司外匯管理部因辦理換匯換利交易(CCS)而承作美元利率交換(IRS)避險交易，於核算操作績效時，有未將被避險及避險項目併計之情形，績效評估未反映真實操作結果，有礙健全經營之虞。

因此，依保險法第171條之1第4項核處罰鍰新台幣180萬元整，並依同法第149條第1項規定予以5項糾正。

金管會表示南山人壽投資國內股票及外匯操作有六大缺失，再罰180萬元。圖為南山大樓...
金管會表示南山人壽投資國內股票及外匯操作有六大缺失，再罰180萬元。圖為南山大樓。 本報系資料庫
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